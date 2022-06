Xiaomi vient de lancer une horloge-thermomètre minimaliste avec écran à encre électronique

Xiaomi a réorganisé son moniteur de température et d’humidité avec de nouvelles fonctionnalités, un écran à encre électronique et un design mis à jour.

Le dernier ajout au vaste catalogue de produits de Xiaomi combine deux des appareils les plus populaires lancés par la marque ces dernières années : le réveil intelligent et le moniteur de température et d’humidité.

El nuevo Xiaomi Temperatura and Humidity Monitor Clock es un nuevo producto lanzado por la compañía recientemente en el mercado global, que además de por sus funcionalidades, destaca por equipar una pantalla de tinta electrónica y contar con un formato que permite colocarlo en cualquier lugar de nuestro foyer.

L’évolution du moniteur de température de Xiaomi lance l’écran à encre électronique

Ce nouveau produit est basé sur le populaire moniteur de température et d’humidité que Xiaomi a mis en vente il y a quelque temps. Il s’agit d’une version avec une taille plus grande, qui intègre désormais un écran à encre électronique de 3,7 pouces et ajoute la possibilité de voir l’heure, et pas seulement la température et le niveau d’humidité relative. Son apparence conserve le format minimaliste, avec une finition blanche et du plastique souple comme matériau de construction.

De même, une émoticône est affichée qui indique si le niveau d’humidité ou de température est agréable ou non. Et, grâce à l’utilisation d’un écran à encre électronique, les angles de vision ont été considérablement améliorés, de sorte que les informations peuvent être visualisées sous pratiquement n’importe quel angle.

Xiaomi affirme avoir utilisé des capteurs de haute précision pour toujours afficher l’heure correcte et les niveaux de température et d’humidité précis. De plus, grâce à la connectivité Bluetooth, il est possible de visualiser les données rapportées par ces capteurs via le mobile, via l’application Xiaomi Home. Des automatisations peuvent même être programmées si vous avez d’autres appareils compatibles avec l’écosystème Xiaomi.

Le produit est désormais disponible sur le site officiel de la marque. Il peut être acheté en France au prix de 24,99 euros.

