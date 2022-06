Xiaomi 12S Ultra: a révélé la caméra principale du nouveau tueur phare de Xiaomi

La firme chinoise a confirmé que le Xiaomi 12S Ultra lancera le capteur Sony IMX989, puisque ce nouveau capteur de la marque japonaise n’a encore été monté sur aucun smartphone du marché.

Le mois dernier, Xiaomi a confirmé que sa nouvelle génération de produits phares, qui seront les premiers à avoir des caméras signées par Leica, arriverait sur le marché cet été et récemment nous avons confirmé que les nouveaux Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro et Xiaomi 12S Ultra seront officiellement présentés en Chine le 4 juillet à 19h00 heure locale, soit 13h00 en France.

Eh bien, maintenant, la société chinoise elle-même vient de révéler, à travers une publication sur le réseau social Weibo, tous les détails de l’appareil photo principal du modèle le plus avancé de cette nouvelle famille, le Xiaomi 12S Ultra.

C’est tout ce que nous savons sur l’appareil photo principal du Xiaomi 12S Ultra

Le géant chinois a confirmé que l’appareil photo principal du Xiaomi 12S Ultra sera équipé du capteur Sony IMX989, qui n’a encore été utilisé dans aucun smartphone du marché.

Sans aucun doute, la principale caractéristique de ce capteur est qu’il mesure un pouce, ce qui indique qu’il est plus grand que celui monté sur d’autres terminaux haut de gamme tels que le Samsung Galaxy S22 Utra, qui possède un capteur principal avec un 1/ Taille 1,33 pouces ou l’iPhone 13 Pro Max qui a un capteur de taille 1/1,65 pouces.

Dans la publication susmentionnée sur le réseau social chinois Weibo, Xiaomi déclare que ce capteur est capable de capter plus de lumière, de se concentrer plus rapidement et d’obtenir de meilleures performances de plage dynamique que le reste des capteurs photographiques du marché.

Concrètement, le géant chinois assure que ce capteur est capable de capter 76 % de lumière en plus que le capteur de l’iPhone 13 Pro Max.

De même, la firme chinoise a également confirmé que les caméras arrière du Xiaomi 12S Ultra seront protégées par un revêtement Summicron, qui offre une réflectivité de 0,2 % et une transmission lumineuse de 93 % et réduit l’éblouissement.

