Maintenant oui, préparez-vous car Google a fixé une date de fermeture pour l’un de ses services vedettes

Si vous utilisez toujours Hangouts, dites au revoir, car Google prévoit de le fermer en novembre et vous demandera de migrer vers Chat bientôt.

Plusieurs mois se sont écoulés depuis que Google a fait disparaître définitivement Hangouts de son Play Store, et il est certainement vrai que le service de messagerie instantanée autrefois vedette de Google est officiellement « mort » depuis 2017, bien qu’il n’ait jamais fini par être définitivement fermé dans le monde réel. ™.

Si vous faites partie de ces utilisateurs convaincus qu’ils utilisaient encore Hangouts au quotidien, vous allez devoir vous dire au revoir pour toujours, et c’est parce qu’après de nombreux virages, rumeurs et réclamations non satisfaites, il semble que Google envisage de le fermer en novembre prochain après avoir fermé le mois de février dernier son application pour Workspace.

Et si vous avez encore de l’espoir, nous avons de mauvaises nouvelles, car cet autre mouvement ne semble pas vain à cet égard, puisque Google aurait entamé le processus de migration des utilisateurs de Hangouts dans sa version personnelle et gratuite vers Google Chat, expliquant également dans un brève image infographique de ce processus de migration :

Le paradoxe de Google Hangouts : « mort » depuis 2017, mais atteint les 5 milliards de téléchargements

Comme nous l’ont dit les confrères de The Verge à la suite d’un communiqué de presse publié sur le blog de Google, il n’y a pas de retour en arrière sur cette migration définitive et depuis Mountain View ils avertiront progressivement les utilisateurs de migrer vers Chat avant la fermeture définitive de Hangouts.

Ceux qui utilisent encore Hangouts dans son application mobile, retirée comme nous l’avons dit du Play Store il y a des mois, seront bientôt invités à passer au chat au moyen d’une notification. Et les suivants seront ceux qui utilisent Hangouts dans Gmail depuis le Web, qui commenceront à être notifiés en juillet prochain.

L’idée de Google est d’être prêt à fermer Hangouts en novembre, en gardant le service actif sur le site Web de bureau jusqu’à ce même mois et toujours avec une période de grâce d’au moins 30 jours, une fois que les derniers utilisateurs ont été informés, afin que tout le monde puisse être migré pour discuter à temps.

Google continuera d’améliorer Chat avec plus de fonctionnalités qui amélioreront son attrait dans les mois à venir, et informera les utilisateurs qui utilisent encore Hangouts qu’ils doivent migrer leurs comptes vers Google Chat dans un processus automatisé qui déplacera notre historique et nos conversations.

Il s’agit du énième mouvement déroutant de Google avec ses services de messagerie, après la suspension il y a quelques semaines de l’oublié Google Talk, qui survivait encore des catacombes, et que Hangouts lui-même était venu remplacer il y a des années.

Quant à la migration, ne vous inquiétez pas car elle ne sera pas complexe, car Google devrait transférer automatiquement toutes vos conversations et votre historique vers Chat, en proposant son service Takeout afin que nous puissions télécharger une copie des données Hangouts en local en cas de cela nous voulons le sauver avant sa fermeture définitive.

Ils confirment également du géant californien que Chat continuera de recevoir des améliorations régulières dans les mois à venir, avec la possibilité de passer des appels directs déjà sur la rampe de sortie, de créer des fils dans Spaces ou de partager et visualiser plusieurs images, parmi de nombreuses autres fonctionnalités. gardera une trace de vous!

