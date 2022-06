Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit également la mise à jour Android de juin

La mise à jour Android de juin 2022 arrive sur le Samsung Galaxy S21 FE en Europe avec la version du firmware G990BXXU2CVF1.

Samsung continue de tenir sa promesse de mettre à jour ses terminaux, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android et une bonne preuve en est qu’un total de 34 appareils ont déjà reçu cette mise à jour.

Bon, il faut maintenant ajouter un smartphone de plus à cette liste, puisque nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que le Samsung Galaxy S21 FE reçoit lui aussi la mise à jour Android de juin 2022.

Le Samsung Galaxy S21 FE reçoit la mise à jour de juin 2022

Quelques jours seulement après le déploiement de la mise à jour Android de juin sur les Galaxy S21 FE aux États-Unis, Samsung a également commencé à déployer cette mise à jour sur les Galaxy S21 FE en Europe exécutant la version de firmware G990BXXU2CVF1.

Cette mise à jour inclut le correctif de sécurité de juin 2022, qui corrige un total de 66 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, inclut des corrections de bugs généraux et améliore la stabilité de l’appareil.

Le géant coréen a lancé le Samsung Galaxy S21 FE plus tôt cette année avec One UI 4.0 basé sur Android 12, il y a quelques mois, il l’a mis à jour vers One UI 4.1 et il devrait recevoir One UI 5.0 basé sur Android 13 au cours des prochains mois .

En plus d’Android 13, ce smartphone recevra également trois autres mises à jour du système d’exploitation, Android 16 étant la dernière version prise en charge pour cet appareil.

Samsung Galaxy S21 FE, analyse : l’importance d’arriver à l’heure

Si vous possédez l’un des Samsung Galaxy S21 FE vendus en Europe et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil. Si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

Sujets connexes : Samsung Galaxy S