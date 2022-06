La première version bêta de One UI 5.0 atteindra le Samsung Galaxy S22 dans seulement 3 semaines

Les produits phares de Samsung recevront la première version de One UI 5.0 le mois prochain et il sortira dans le monde entier en octobre.

Alors que la grande majorité des terminaux haut de gamme et milieu de gamme de Samsung ont déjà reçu One UI 4.1, le géant coréen concentre ses efforts sur la finalisation des détails de la nouvelle version de sa couche de personnalisation, One UI 5.0, dont on anticipe déjà certaines de ses nouveautés.

Eh bien, grâce au média spécialisé SamMobile, nous venons d’apprendre que la première version bêta de One UI 5.0 atteindra le Samsung Galaxy S22 dans la troisième semaine de juillet.

La première bêta de One UI 5.0 arrivera dans moins d’un mois

Selon la source consultée, les Samsung Galaxy S22 seront les premiers terminaux de la marque coréenne à recevoir la première bêta de One UI 5.0, ce qui arrivera dans la troisième semaine du mois prochain.

De plus, cette version bêta sera publique dès le début et atteindra d’autres appareils de la société coréenne tels que le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 avant octobre, qui est la date choisie par Samsung pour sortir la dernière version de sa couche.logiciel sur tous les appareils compatibles.

Cela indique que la version de One UI basée sur Android 13 arrivera à peine 2 mois après la sortie de la première variante stable de la nouvelle version d’Android, prévue pour le mois d’août.

C’est quelque chose de similaire à ce qui s’est passé il y a un an avec One UI 4.0 basé sur Android 12 qui est arrivé sur les séries Galaxy S21, Galaxy S10 et Galaxy Tab S7 en décembre, bien que dans le cas de One UI 5.0, son atterrissage était Je ferais avancer un quelques mois.

Tous les téléphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android de juin

Quoi qu’il en soit, nous n’aurons qu’à attendre quelques semaines pour découvrir toutes les nouveautés que Samsung nous a préparées pour la nouvelle version de sa couche de personnalisation.

