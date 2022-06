Sports, gaming et quotidien : JBL présente sa nouvelle famille d’écouteurs sans fil

JBL a présenté 4 nouveaux écouteurs TWS, il y en a pour tous les publics. Ce sont ses caractéristiques et ses prix.

JBL vient de présenter sa nouvelle gamme de vrais écouteurs sans fil. La firme d’origine nord-américaine est consciente de l’essor du marché de la musique sans fil et a lancé sur le marché 4 nouveaux modèles conçus pour tous les types d’utilisateurs.

Certains écouteurs pour le quotidien, certains pour le sport, d’autres pour les amateurs de jeux et un dernier modèle qui vise à se différencier des autres. Nous parlons de toutes ses fonctionnalités, de sa disponibilité et de ses prix.

JBL LivePro2

Les successeurs du JBL Live Pro + arrivent avec un design renouvelé et des changements intéressants en termes de spécifications et de prix. On retrouve une forme ovale qui promet de mieux s’adapter à votre oreille, vous isolant de l’extérieur.

Sa technologie Smart Ambient vous permettra d’ajuster la quantité de bruit externe que vous souhaitez vous atteindre, afin que vous puissiez vous séparer de l’agitation tout en écoutant une conversation si nécessaire. De plus, ils promettent jusqu’à 40 heures d’autonomie, dont 10 dans les écouteurs et 30 autres que vous pourrez récupérer grâce à son boîtier de charge.

Les nouveaux JBL Live Pro2 améliorent la qualité sonore grâce à leurs pilotes de 11 millimètres et peuvent être achetés dès maintenant dans la boutique officielle de l’entreprise pour 149 euros.

JBL Reflect Aéro

JBL lance des écouteurs de sport intra-auriculaires qui promettent de s’adapter parfaitement à vos oreilles pour que vous puissiez vous entraîner dans un maximum de confort. Ils sont résistants à la poussière et aux éclaboussures, leur certification IP68 vous assure qu’ils seront protégés.

Ils intègrent 6 microphones pour les appels, 3 dans chaque casque, votre voix sera clairement entendue. De plus, ses pilotes dynamiques de 6,8 mm promettent une bonne qualité sonore pour que vous puissiez profiter de vos chansons et podcasts préférés. Sa batterie atteint 8 heures d’utilisation, mais vous aurez la possibilité de prolonger son autonomie jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge.

Les nouveaux écouteurs de sport JBL sont désormais en vente, vous pouvez les trouver dans la boutique officielle de la firme pour 149 euros. Sur Amazon, vous les avez un peu moins cher, environ 130 euros.

JBL Quantique TWS

Les écouteurs de jeu JBL sont prêts à fonctionner avec toutes sortes d’appareils. Votre smartphone, un ordinateur portable, un ordinateur, même la PlayStation 5 et la Nintendo Switch. Ils ont été conçus pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos jeux préférés, ils sont livrés avec un dongle USB-C que vous pouvez connecter à votre ordinateur et avec lequel vous obtiendrez une latence inférieure à 50 millisecondes.

La technologie JBL QuantumSURROUND garantit un son immersif afin que rien ne vous distrait dans vos jeux et sa suppression du bruit vous isolera du son ambiant. Vous pouvez les acheter dès maintenant au magasin JBL pour 149 euros.

JBL Tune Flex

La firme nord-américaine a laissé son appareil le plus spécial pour la fin. Les JBL Tune Flex sont des écouteurs sans fil dont l’objectif principal est de s’adapter à chaque utilisateur avec le système qu’ils ont baptisé « Sound Fit ». Vous pourrez non seulement annuler les bruits extérieurs, mais aussi les adapter à chaque situation.

De plus, le meilleur ajustement est également atteint physiquement. Ils sont livrés avec des coussinets que vous pouvez placer ou non, ils vous donnent toute la liberté d’être aussi confortable que possible. Vous profiterez de 8 heures de musique sans interruption, 1 journée entière si vous utilisez son boîtier de charge.

Les JBL Tune Flex arrivent en violet, noir, blanc et une version transparente qu’ils ont appelée « Ghost ». Pour les acheter il faudra patienter encore un peu, ils ne seront mis en vente qu’à la mi-août. Oui, on connaît son prix, qui restera à 99,99 euros.

Sujets apparentés : Écouteurs

