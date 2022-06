Xiaomi 12S: a confirmé la date de présentation des nouveaux produits phares Xiaomi

Le géant chinois a confirmé via son compte Weibo que le Xiaomi 12S sera officiellement présenté le 4 juillet.

Après avoir lancé les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro il y a trois mois en France, la société chinoise concentre désormais ses efforts sur la finalisation des détails du lancement de la nouvelle famille Xiaomi 12S, qui sera composée de trois modèles : le Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro et Xiaomi 12S Ultra.

Ainsi, après avoir récemment révélé les caractéristiques des nouveaux fleurons Xiaomi, nous pouvons désormais confirmer la date de présentation du Xiaomi 12S, qui aura lieu plus tôt que prévu.

Le Xiaomi 12S arrivera sur le marché dans moins d’une semaine

Xiaomi a confirmé via son compte sur le réseau social chinois Weibo que la présentation de la nouvelle famille Xiaomi 12S aura lieu dans son pays natal le lundi 4 juillet prochain à 19h00 heure locale, soit 13h00 00 heures dans France.

Dans l’affiche dudit événement partagée par la firme chinoise, que nous vous laissons sous ces lignes, vous pouvez lire la devise « Xiaomi Imagery Technology Strategic Update » (« Mise à jour stratégique de la technologie de photographie Xiaomi ») et vous pouvez voir à la fois les logos de la marque chinoise et la société d’appareils photo Leica à l’image des caméras arrière du Xiaomi 12S qui ont été développées conjointement par les deux fabricants.

Concernant les spécifications du Xiaomi 12S, les modèles les plus avancés, le Xiaomi 12S Pro et le Xiaomi 12S Ultra, devraient être les premiers terminaux du marché à disposer du nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, tandis que la version plus contenue, le Xiaomi 12S, sera équipée d’un chipset MediaTek, soit le Dimensity 9000, soit le récent Dimensity 9000+.

Les téléphones Xiaomi pas chers auront de meilleurs écrans grâce à cette nouveauté

Quoi qu’il en soit, nous n’aurons qu’à attendre quelques jours pour connaître tous les détails des nouveaux produits phares de Xiaomi et voir de visu si la collaboration entre le géant chinois et Leica parvient à améliorer le niveau photographique du mobile de Xiaomi. appareils. .

