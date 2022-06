Roborock S7 Pro Ultra : une nouvelle saveur (plus abordable) pour le nettoyage le plus automatisé du marché

Roborock continue d’ajouter, qui bien qu’il ait eu dans le nouveau S7 MaxV Ultra ce qui est probablement l’aspirateur robot le plus avancé de toute l’industrie, veut maintenant approcher plus d’utilisateurs avec une expérience similaire à un prix plus abordable et sans baisser le niveau de nettoyage.

En fait, c’est que ce nouveau Roborock S7 Pro Ultra qu’ils nous présentent de Shenzhen conservera toutes les fonctionnalités déjà connues des robots de l’entreprise ainsi que la meilleure connectivité, ne laissant que les caméras et la technologie ReactiveAI qui n’est pas différentielle pour beaucoup et qui leur permet de réduire les coûts et le prix final.

Le système de récurage sonique VibraRise ne manque pas et n’est pas non plus compatible avec la base polyvalente la plus innovante du marché, capable de vider, nettoyer et remplir le robot sans intervention de l’utilisateur. En échange, nous perdrons la fonctionnalité de surveillance et de visualisation à distance, ainsi que la navigation avec détection d’obstacles utilisant les images et la technologie ReactiveAI.

Quoi qu’il en soit, la chose la plus importante à propos d’un robot de nettoyage est précisément qu’il nettoie bien et qu’il le fasse comme un charme sans oublier aucune des avancées de Roborock, de sorte que de nombreux utilisateurs auront ici une excellente option de coupe premium qui leur permettra également pour récupérer le temps de nettoyage quotidien à un prix plus attractif et avec une fiabilité totale.

Comme nous l’a dit Roborock lui-même, les objectifs de ce Roborock S7 Pro Ultra sont assez ambitieux :

Pour offrir des résultats professionnels et toute la commodité que nos clients recherchent, nous nous engageons à offrir une expérience utilisateur mains libres. Avec notre puissance d’aspiration élevée, notre nettoyage breveté, la vidange automatique du robot et le nettoyage automatique de la station intelligente, le S7 Pro Ultra offre une expérience de nettoyage autonome. Richard Chang, fondateur et PDG de Roborock.

Navigation LDS au service d’un nettoyage robotique de qualité supérieure

Personne n’a de système de nettoyage sonique comme celui de Roborock, il est donc nécessaire de recommencer en commentant les avantages d’un module VibraRise qui permet à ce S7 Pro Ultra de nettoyer la saleté la plus incrustée, grâce à un chiffon en microfibre lavable qui peut frotter le sol avec jusqu’à 3 000 oscillations par minute.

De plus, le système est capable de soulever la vadrouille de quelques millimètres lorsqu’une surface de moquette ou nos tapis sont détectés, de sorte que ce Roborock S7 Pro Ultra ne mouillera rien qui n’a pas à être mouillé.

Mais ne vous inquiétez pas car toutes les surfaces seront parfaitement propres grâce à sa puissance de 5 100 Pa et à son système de navigation LDS, qui peut cartographier tout l’environnement avec un capteur LiDAR pour nettoyer avec précision tous les coins, en pouvant configurer des schémas de mouvement et d’autres options.

De plus, l’application conservera toutes les bonnes choses que l’on sait déjà sur l’implémentation du Roborock, avec de la mémoire jusqu’à 4 cartes ou plantes à la maison, la possibilité de gérer le taux d’humidité de la vadrouille, la capacité de programmation de nettoyage, la gestion des cartes avec des zones interdites, et un long etcetera qui inclut le contrôle vocal et les notifications de l’appareil lui-même.

La borne de recharge fait désormais tout !

Enfin, il est logique de commenter également la base à vidage automatique primée du fabricant chinois, qui augmente de manière superlative le niveau d’autonomie du robot, nous permettant de négliger presque 100% le nettoyage quotidien de notre maison.

C’est aussi pratiquement unique dans l’industrie, du moins au niveau de ce que Roborock nous offre, et c’est que cette station polyvalente est capable d’éviter l’entretien du robot pendant de plus longues périodes, de pouvoir vider le réservoir de saleté dans le station elle-même, qui lavera également la vadrouille et remplira le réservoir d’eau propre afin que le S7 Pro Ultra soit toujours prêt à l’action. La charge de la batterie est presque la moindre des choses…

Et si cela ne semble pas assez attrayant, cette nouvelle station Roborock se nettoie également pour se maintenir en bon état, nous avertissant lorsqu’elle a besoin d’intervention de notre part et nous permettant, selon Roborock, de nettoyer jusqu’à 50 % de surface en plus sans aucune besoin de toucher l’aspirateur robot.

Bien entendu, votre sac poubelle peut stocker jusqu’à 7 semaines de poussières, cheveux et saletés, toujours selon les foyers évidemment, et nous n’aurons pas non plus à le vider en continu.

Tableau des fonctionnalités complètes du Roborock S7 Pro Ultra

Roborock S7 Pro Ultra Caractéristiques et fiche technique Dimensions 353 x 350 x 96,5 (mm) Capacité du bac à poussière 400 (ml) Capacité du réservoir d’eau 200 (ml) puissance d’aspiration 5 100 (Pa) volume de bruit ~67dB (mode équilibré) Tambours 5 200 mAh (autonomie de 180 minutes, surface de 300 m2 environ ou 200 m2 en mode récurage) connectivité Wifi socle de chargement Approche et chargement automatiques

Compatibilité avec la nouvelle base Empty, Wash and Fill La navigation Mouvement LDS intelligent (capteurs laser, de distance, de collision et de niveau)

Détection de tapis par ultrasons

Reconnaissance automatique de la pièce

Algorithmes configurables de chemin App et fonctions connectées Compatible avec iOS et Androïd

Cartographie de la maison par pièces (multiniveaux et jusqu’à 4 cartes différentes)

Horaires de programmation pour l’aspiration et le brossage

Personnalisation de la séquence de nettoyage par zones

Régulation de la quantité d’eau par zones

Personnalisation des zones non nettoyables

Contrôle à distance et statistiques d’utilisation Les autres Navigation LiDAR intelligente

Brosses et roues Scratchsafe

Capacité à escalader des tapis et des irrégularités jusqu’à 2 centimètres

Module de nettoyage à ultrasons avec jusqu’à 3 000 vibrations par minute et serpillère auto-levante

Nouvelle brosse flottante améliorée, sans poils et avec un design anti-enchevêtrement

Filtre à air lavable E11

Verrouillage enfant et animal

Roborock S7 Pro Ultra, prix et lancement

Le nouveau robot de nettoyage avancé de Roborock sera bientôt vendu sur tous les marchés où le fabricant de Shenzhen est présent dans le monde, et arrivera à la fois séparément, juste l’aspirateur avec ses accessoires de base, ainsi que dans un pack dans lequel inclura son auto primé -base de vidange dont les mérites incluent non seulement l’ingéniosité et la commodité au quotidien, mais aussi le prix de l’innovation lors du dernier CES 2022 à Las Vegas.

Pour se comprendre, comme nous l’a expliqué Roborock, l’aspirateur s’appellera Roborock S7 Pro, tandis que le nom de famille Ultra désignera le package complet avec la base de nettoyage et d’auto-vidage.

En ce qui concerne les prix, dans un premier temps, seul le pack Roborock S7 Pro Ultra sera acheté à partir du 7 juillet 2022, au prix de 949 euros sur Amazon France dans une offre spéciale de lancement uniquement pour le temps et les unités limitées. Une fois l’offre épuisée, son prix conseillé est de 1 199 euros.

Plus tard, nous connaîtrons les détails de la commercialisation de l’aspirateur robot sans la base à vidage automatique Roborock (si quelqu’un le veut sans…!).

