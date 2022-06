Le Mobile World Congress continuera à se tenir à Barcelone, au moins, jusqu’en 2030

Le MWC reste à Barcelone : il continuera à se tenir dans la capitale catalane jusqu’en 2030

C’est déjà une réalité : le Mobile World Congress, le salon de la téléphonie le plus important de l’année, continuera à se tenir dans la ville de Barcelone jusqu’en 2030 au moins.

La GSMA, société organisatrice de l’événement, a annoncé son engagement à Barcelone pour les huit prochaines années, assurant que l’emplacement est un élément crucial qui a fait du MWC un événement incontournable au sein de l’écosystème mobile mondial.

Le MWC a atterri à Barcelone en 2006, et depuis lors, la capitale catalane accueille le plus important salon de la téléphonie et de l’électronique grand public au monde. Malgré les circonstances qui ont conduit à l’annulation de l’édition 2020 et la célébration décaféinée de l’édition 2021, le MWC 2022 est revenu en force dans la ville, avec plus de 60 000 participants du monde entier.

John Hoffman, PDG de GSMA Limited, a assuré que « Barcelone est bien plus que la ville où se tient le MWC », et que la ville « fait partie intégrante de ce que la GSMA veut créer » à travers son événement de référence.

« Les circonstances mondiales récentes ont créé certains des défis les plus difficiles auxquels nous avons été confrontés avec le MWC, et la force de notre partenariat avec Host City Parties a été un élément essentiel pour que nous puissions ramener le spectacle. En fait, Barcelone est tellement intégrée dans l’expérience du MWC qu’il m’est difficile de penser à l’un et pas à l’autre » – Mats Granryd, directeur général de la GSMA

L’accord met ainsi fin aux rumeurs qui suggéraient un éventuel transfert du congrès mondial du mobile dans une autre ville, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’France. Barcelone sera, au moins jusqu’en 2030, le siège officiel du plus important congrès de téléphonie au monde.

