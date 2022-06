Cette smartwatch moderne a tout pour très peu : fonctions de santé, modes sportifs et plus encore

La nouvelle Maimo Watch R peut devenir votre meilleur allié au quotidien, grâce à son large éventail de fonctions et son design ergonomique.

Nouvelle, belle, fonctionnelle et à un prix abordable, on ne peut rien demander de plus à la Maimo Watch R, une smartwatch moderne qui peut devenir votre meilleure alliée au quotidien. Cette smartwatch a exactement ce dont vous avez besoin et elle fonctionne très bien, personne ne peut donner autant pour moins de 60 euros, mais cette fois, nous devons admettre le contraire. Il est bien construit, a un joli design et intègre différents capteurs qui surveilleront votre activité sportive et votre santé. De plus, il vous permet de le connecter via Bluetooth de manière simple, quel que soit le mobile que vous possédez.

La Maimo Watch R est une montre intelligente que nous aimons non seulement pour son design élégant et ergonomique, mais aussi pour son grand écran circulaire et son niveau de personnalisation, puisque vous pouvez choisir entre 3 couleurs différentes, pour la combiner avec 6 couleurs de bracelet disponibles. et plus de 100 couvertures créatives. Cerise sur le gâteau, grâce à son offre spéciale de lancement sur AliExpress qui sera disponible du 27 juin au 1er juillet, vous pourrez l’acheter à partir de 58,99 euros et profiter de toutes ses fonctions.

Achetez la Maimo Watch R au meilleur prix

Pour être honnête, le design est le premier aspect qui attire notre attention, puisqu’il s’agit d’une belle smartwatch ergonomique avec un écran rond qui a l’air très élégant à première vue. Il ne pèse que 29,4 grammes, vous remarquerez donc à peine que vous le portez et il est très fin, il mesure un peu plus de 10 millimètres d’épaisseur. De plus, il a une résistance à l’eau de 5 ATM pour que vous puissiez nager dans la piscine sans problème.

Dans le paragraphe précédent, nous évoquions la natation car la Maimo Watch R est également un bon outil pour enregistrer votre activité sportive. Intégrez 116 modes sportifs et certains d’entre eux avec détection automatique pour enregistrer vos entraînements. Aussi, prenez soin de votre santé en surveillant votre fréquence cardiaque et en analysant le rythme pour confirmer que tout va bien en faisant du sport. Les autres fonctions intégrées à la montre intelligente sont : la surveillance de l’oxygène dans le sang, la surveillance du stress et la surveillance du sommeil, ainsi que des alarmes configurables pour vous rappeler des activités ou encourager des habitudes liées à la santé. C’est une smartwatch recommandée également pour les performances de sa batterie qui atteint 12 jours avec une utilisation typique.

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’une montre intelligente qui offre un bon comportement dans les différentes sections, en plus d’avoir un design ergonomique, élégant et entièrement personnalisable. Alors, on vous recommande de profiter de son offre spéciale de lancement pour l’acheter à partir de 58,99 euros sur AliExpress, avant que le prix n’augmente, car ce type d’offre ne se voit pas tous les jours.

