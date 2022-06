Les 4 meilleures applications comandero pour les entreprises hôtelières

4 propositions d’applications de commande pour votre entreprise hôtelière.

L’hôtellerie dans notre pays est pour le moins dynamique. Toutes les occasions sont bonnes pour découvrir tout ce que l’hôtellerie a à offrir dans un lieu aussi touristique que l’France. Pour que la gestion des commandes et ordres ne pose pas de problème, rien de mieux qu’une appli commando. Voici notre classement avec ceux que vous devriez valoriser pour votre entreprise.

4 applications commander pour votre entreprise hôtelière

commandes

L’une des options les plus simples que vous puissiez trouver. En sa faveur, il a l’avantage de n’avoir qu’à l’installer sur votre appareil Android et à le faire fonctionner. Mais on ne peut pas demander grand-chose, puisqu’il ne permet pas la variation des commandes. Autrement dit, si un client commande une pizza sans ingrédient ou veut du merlu sans crevettes, l’application ne peut pas l’enregistrer. Mais ce n’est pas un problème pour qu’il devienne une proposition intéressante pour certains types de locaux. Aussi pour se familiariser avec les applications de ces caractéristiques.

Serveur PDV

Ici, nous trouvons déjà une application plus complète, avec de multiples options de configuration et une interface simple et agréable. Une application commandant efficace, facile à utiliser par le personnel de la salle à manger et de la cuisine. Vous pouvez même obtenir les commandes via une imprimante de tickets. Ce qui manque, c’est de pouvoir accéder à l’inventaire. Sans cela, le serveur peut vendre des plats qui ne sont plus disponibles. Hormis ce détail, c’est peut-être une option qui vous intéresse.

4 services de location technologique que vous pouvez contracter en France

Allez-y doucement

Take it Easy est une application très complète, il est clair qu’il s’agit d’un produit conçu pour les besoins réels des entreprises hôtelières. Il offre toute la gestion des commandes du restaurant sans complications et de manière très intuitive. Disponible à la fois pour Android et iOS, il faut dire qu’il n’est pas gratuit. Son coût varie en fonction du nombre de commandes que vous traitez par mois. Mais pour ceux qui recherchent une gestion complète de leur restaurant ou bar, il ne fait aucun doute que Take it Easy est une solution.

OctoTable

Ce logiciel est peut-être l’une des propositions les plus complètes que vous puissiez trouver. Ce n’est pas une application, mais un site Web où vous vous inscrivez et vous pouvez faire presque n’importe quoi. De la création du menu et de la génération d’un QR à mettre sur les tables, à la gestion des commandes. Le client peut même envoyer la commande directement en cuisine sans l’intervention du personnel de salle. Avec OctoTable, vous pouvez également gérer à la fois les commandes pour vos locaux et les commandes à distribuer. Il a 2 plans de paiement, avec un coût de 29 et 49 euros par mois.

Quels sont les avantages des applications de commande ?

Les applications pour votre établissement de restauration comportent une série d’avantages qui les rendent indispensables aujourd’hui. Ce ne sont que quelques-uns d’entre eux.

Moins d’erreurs : grâce aux applications de commande, il est beaucoup moins probable qu’une commande soit mal prise. De plus, une collection est moins susceptible d’être mal gérée.

Une plus grande rapidité : à partir du moment où la note a été prise, elle va directement à la cuisine et le traitement commence. Les temps d’attente des clients sont réduits.

Meilleure organisation : L’ambiance dans la salle est plus fluide car les déplacements inutiles vers les serveurs sont évités.

Pour la gestion, le confort et pour vivre avec son temps, les applications comandero sont la solution parfaite pour les entreprises de restauration. En avoir un ne indique pas nécessairement un sacrifice économique. De plus, il ne fait aucun doute que ce sont des applications qui nous font gagner du temps et nous aident à mieux nous organiser. Les applications de commande sont, aujourd’hui, une ressource aussi utile et nécessaire que possible pour que vos clients puissent se connecter à un WiFi gratuit et sécurisé dans vos locaux.

