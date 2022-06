C’est la seule application de clavier qui m’a fait arrêter d’utiliser Gboard

AnySoft Keyboard est un clavier pour Android qui respecte votre vie privée et possède de nombreuses fonctionnalités très utiles.

Quand on parle d’applications de clavier pour Android, le grand dominateur de ce segment est, sans aucun doute, Gboard, le clavier de Google, grâce surtout au fait qu’il est déjà préinstallé sur la grande majorité des mobiles Android aujourd’hui et aussi à sa grande capacité de prédiction et au grand nombre de fonctions de personnalisation dont il dispose.

Mais, justement, pour pouvoir si bien prédire ce que l’on veut écrire, Gboard collecte nos données, qui sont hébergées sur les serveurs de Google et serviront plus tard à nous envoyer des publicités personnalisées.

Pour cette raison, je recherche depuis un certain temps une application de clavier qui respecte ma vie privée, mais sans perdre de fonctionnalité et après avoir essayé plusieurs alternatives, je peux affirmer que la seule application de clavier pour Android qui répond à toutes ces prémisses est, sans un doute, clavier AnySoft.

AnySoft Keyboard : une application clavier complète et sécurisée

AnySoft Keyboard est l’une des rares applications de clavier gratuites pour Android que nous pouvons trouver dans le Google Play Store et, en même temps, l’une des meilleures alternatives à Gboard et Swiftkey, le clavier Microsoft.

La première chose qui m’a frappé lorsque j’ai installé AnySoft Keyboard a été le nombre d’options de personnalisation dont il dispose, qui dépasse même celui du clavier Google.

Pour y accéder, il suffit d’ouvrir l’application et d’accéder à l’onglet Interface, caractérisé par une icône de palette de peinture. Une fois à l’intérieur, vous verrez un aperçu du thème que vous avez sélectionné et juste en dessous, trois sections qui vous permettront de personnaliser au maximum l’apparence de votre clavier.

Dans le premier, vous pouvez choisir le thème du clavier qui correspond le mieux à vos goûts, en pouvant choisir entre des motifs clairs, sombres et colorés. Mais pas seulement, car AnySoft Keyboard a une fonction très intéressante grâce à laquelle la couleur du clavier changera en fonction de l’application que vous utilisez et ainsi le clavier deviendra vert si vous utilisez WhatsApp, il deviendra rouge si vous utilisez Gmail ou bleu si vous utilisez Telegram ou Twitter.

La deuxième section vous permettra de configurer les vibrations, les sons du clavier et les animations, ainsi que le mode économie d’énergie et le mode nuit. Dans les deux, en accédant à chacun d’eux, vous pouvez configurer le moment où vous souhaitez que chacun de ces modes entre en fonctionnement et les fonctionnalités que vous souhaitez appliquer au clavier lorsqu’elles sont activées.

Enfin, dans la troisième section intitulée Paramètres et plus, vous pourrez personnaliser la conception de la rangée supérieure du clavier et de la rangée inférieure, de manière à pouvoir choisir entre différentes options qui vous permettront de décidez quelles touches vous voulez voir apparaître en haut du clavier et lesquelles en bas.

C’est une fonctionnalité très utile car elle vous permet de personnaliser AnySoft Keyboard avec les touches que vous utilisez le plus et ainsi d’améliorer ses fonctionnalités. Par exemple, il vous permet d’avoir une rangée supérieure avec uniquement des chiffres et une rangée inférieure avec un accès direct aux emojis et aux boutons point-virgule et point d’interrogation.

Comme dans le cas de Gboard, dans AnySoft Keyboard, vous pouvez également sélectionner plusieurs langues, telles que l’français et l’anglais, afin que les prédictions soient ajustées aux deux langues selon que vous écrivez dans l’une ou l’autre. Pour configurer les langues disponibles sur le clavier, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Allez dans l’onglet Langue

Cliquez sur l’option Activer les claviers et les langues

Cliquez sur chacun des formats de clavier que vous souhaitez ajouter

Dans la section Langue, vous pouvez également personnaliser les paramètres de mots suggérés et ajouter des mots au dictionnaire qu’AnySoft Keyboard ne suggère pas par défaut.

De plus, dans ce sens, vous devez savoir que cette application de clavier vous permettra d’ajouter ces mots à votre dictionnaire particulier au fur et à mesure que vous les écrivez, car lorsqu’elle détecte l’un de ces mots, vous pouvez l’enregistrer simplement en double-cliquant dessus. mot en haut du clavier.

Un autre des points forts d’AnySoft Keyboard est qu’il vous permet d’écrire en glissant votre doigt entre les lettres du mot que vous voulez écrire et pour activer cette fonctionnalité il vous suffit d’accéder à l’onglet Gestes et de cocher l’option Activer l’écriture gestuelle.

Mais pas seulement, car dans cette section, vous pouvez également attribuer certaines actions à une série de gestes tels que glisser vers la gauche, la droite ou le haut sur la barre d’espace.

Ainsi, en entrant dans la configuration de chacun de ces gestes, vous pourrez choisir parmi une grande variété d’actions, parmi lesquelles supprimer tout le texte que vous avez écrit, passer au clavier alphabétique suivant, activer les majuscules, activer une mode main pour faire apparaître le clavier compact à gauche et à droite, ou masquer le clavier.

Enfin, un autre des points clés d’AnySoftKeyboard est la protection de votre vie privée, car il s’agit d’une application qui ne partage pas ce que vous écrivez avec qui que ce soit, car toutes les données sont stockées dans l’application elle-même et non dans le cloud comme cela se produit avec Google Board.

Les 8 meilleures applications comme Gboard, Google Keyboard propose des alternatives sur Google Play

AnySoft Keyboard est une application entièrement gratuite sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

