Word of Google : 5 widgets recommandés à installer sur votre Android

Si vous n’utilisez toujours pas de widgets sur votre Android, Google vous fait une recommandation à ne pas manquer.

Google est très porté à faire des recommandations qui nous aident à en découvrir un peu plus sur son système d’exploitation. Dans sa nouvelle mise à jour de blog, le chef de produit Luke Wroblewski nous indique le top 5 des widgets Android préférés des utilisateurs de Google. Ces travailleurs connaissent bien le système, il est donc préférable de prêter attention à leurs recommandations, car ils nous aideront sûrement à découvrir des widgets très utiles.

Dans cette liste de widgets recommandés par Google on retrouve des éléments aux caractéristiques variées, mais tous très utiles pour la vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez organiser rapidement vos e-mails, voir d’un coup d’œil le trafic dans votre région ou parcourir votre liste de tâches en une seconde. Selon la société, il y aura bientôt 35 widgets disponibles sur Android. Sans aucun doute, un élément de personnalisation qu’il faut connaître pour tirer le meilleur parti de son smartphone.

Archivez vos e-mails d’un seul geste

L’un des widgets préférés de Google est le widget Gmail, car il vous permet d’interagir rapidement avec les derniers e-mails que vous avez reçus sans avoir à entrer dans l’application. Cliquez sur un point libre sur l’écran d’accueil, entrez dans la section « Widgets » et recherchez l’option Gmail. Ensuite, faites glisser le tiroir vers l’écran d’accueil et le tour est joué, le widget Gmail sera installé.

Ensuite, choisissez la boîte de réception comme section que vous souhaitez voir directement dans le widget. Lorsque vous recevez un nouvel e-mail, le bouton d’archivage apparaîtra à droite. Si vous voulez le voir, appuyez simplement sur le message. Si vous souhaitez l’archiver, appuyez sur le bouton avec la flèche vers le bas.

Connaître la situation du trafic

Google Maps pour Android a récemment publié un nouveau widget très utile, et il montre les conditions de circulation dans la zone où nous nous trouvons afin que nous sachions ce que nous allons trouver lorsque nous prendrons la voiture. L’entreprise a précisé qu’il serait disponible « dans les prochaines semaines », donc s’il n’est pas encore disponible sur votre terminal, il vous suffit d’attendre encore un peu pour le recevoir.

Examiner les tâches en attente

Vous pouvez également personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile avec le widget Notes, une application dans laquelle vous pouvez ajouter vos tâches en attente pour les garder à l’esprit. En installant le widget de notes sur l’écran, vous aurez un aperçu de ces tâches en attente, avec la possibilité de les rayer comme fait directement depuis l’écran d’accueil, sans ouvrir l’application en question.

De plus, si vous cliquez sur le bouton + qui apparaît en haut du widget, vous pouvez également ajouter de nouvelles tâches en attente.

Redimensionnez le widget selon vos besoins

Ainsi, vous pouvez personnaliser votre écran d’accueil comme vous l’aimez, vous pouvez redimensionner un widget selon vos besoins. Il vous suffit d’appuyer sur le widget et d’attendre que les boutons apparaissent de chaque côté que vous devez utiliser pour modifier ses dimensions.

En redimensionnant, vous pouvez également modifier le type de widget que vous utilisez. Comme l’explique Google, si vous réduisez le widget Drive, il deviendra une petite barre avec accès aux fonctions principales.

Accès rapide à vos traductions préférées

Enfin, Google vous recommande également d’installer le widget de l’application Google Traduction, qui est particulièrement utile lorsque vous voyagez. Dans l’application, vous pouvez mettre en signet les traductions les plus importantes à communiquer et, grâce au widget, vous les aurez à portée de main sur l’écran d’accueil.

D’un simple coup d’œil, vous pourrez voir comment dire en anglais (ou dans n’importe quelle langue) cette phrase dont vous ne vous souvenez tout simplement pas. De plus, vous pouvez balayer vers le haut ou vers le bas pour faire défiler le widget et voir le reste des traductions que vous avez enregistrées.

Les widgets sont sans aucun doute l’un des éléments de personnalisation les plus utiles sur Android, alors n’hésitez pas à consulter la liste des widgets pouvant être installés sur votre smartphone pour en tirer le meilleur parti. Google en sait beaucoup à ce sujet, vous pouvez donc faire confiance à leurs recommandations les yeux fermés. Au passage, sachez qu’il est possible d’avoir les widgets Android 12 et Material You sur n’importe quel mobile.

