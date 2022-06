Cette astuce pour les téléphones Samsung augmente automatiquement la luminosité lorsque vous regardez des vidéos

Samsung inclut dans One UI une option appelée ‘Video Brightness’ qui nous permet de libérer tout le potentiel d’AMOLED, qui offrira des pics de luminosité plus élevés et des couleurs plus vives lors de la lecture de contenu multimédia.

Samsung travaille déjà avec One UI 5 basé sur Android 13 alors que nous explorons encore les petits détails de l’une des personnalisations Android les plus complètes et les plus reconnaissables du marché, dans laquelle nous n’arrêtons pas de trouver de nouvelles astuces et les options les plus utiles telles que cette fonctionnalité « Luminosité de la vidéo » que nous vous présentons maintenant.

Et c’est qu’en effet le géant basé à Suwon pouvait se vanter des meilleurs écrans AMOLED de toute l’industrie, il était donc logique que de nouvelles améliorations logicielles soient développées pour ses appareils qui nous permettent de réaliser l’expérience visuelle et multimédia la plus incroyable depuis le tout le catalogue Android.

Ainsi, Samsung a choisi de créer au sein des « Fonctionnalités avancées » de One UI, une nouvelle option appelée « Video Brightness » en français et qui nous permet d’augmenter temporairement la luminosité de l’écran afin que les couleurs soient aussi éclatantes que possible. pendant la lecture vidéo.

Comment activer cette option est aussi simple que d’aller dans « Paramètres > Fonctions avancées » et de rechercher « Luminosité vidéo », de pouvoir choisir entre le mode « Normal » et un mode « Lumineux » qui activera automatiquement les améliorations dans certaines applications qui nous pouvons choisir de goûter:

OneUI 5 a déjà une date : Android 13 arrivera sur les mobiles Samsung plus tôt que prévu

Comme nous l’ont dit les collègues de SamMobile, l’option n’est malheureusement pas disponible pour tous les mobiles Samsung, car les plus basiques et les moins chers n’ont pas de fonctionnalités évidemment limitées par le matériel et la technologie de l’écran en question.

En tout cas, il sert à tirer le meilleur parti des AMOLED dynamiques de Samsung, qui bien qu’ils soient déjà les meilleurs du marché pour les experts de l’industrie, ils ne déploient pas tout leur potentiel tout le temps pour les protéger et les empêcher de brûler.

L’option One UI ‘Video Brightness’ nous permettra de déployer toute la puissance des panneaux Dynamic AMOLED de Samsung, mais seulement pour un temps limité lorsque nous en avons le plus besoin, en consommant du contenu multimédia, mais en préservant et en protégeant l’écran le reste du temps pour l’empêcher de brûler.

Avec l’activation de « Video Brightness », nous obtiendrons ces pics de lentes hors du panneau avec les couleurs les plus lumineuses et les plus vives uniquement dans les moments où nous en avons le plus besoin, pendant que nous consommons du contenu multimédia, mais comme nous n’avons rien dit de plus que pour un temps limité et protéger l’écran le reste du temps.

C’est quelque chose comme une évolution de ce « Video Enhancer » des versions précédentes de One UI, avec l’avantage dans ce cas que nous pouvons sélectionner les applications sur lesquelles l’amélioration sera appliquée dans le cas où nous ne voudrions l’activer que sur Netflix, par exemple ou HBO, mais pas sur YouTube ou d’autres applications multimédias.

Sans aucun doute une option intéressante et appréciée pour que les utilisateurs de Samsung puissent choisir à tout moment comment utiliser le potentiel de nos mobiles sans surprises, sans vantardise et avec la durabilité des composants au centre de l’expérience.

5 paramètres secrets pour votre mobile Samsung que vous devez activer dès maintenant

Sujets connexes : Samsung