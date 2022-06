Le populaire filtre chinois Digital Chat Station garantit que la grande majorité des smartphones présentés cette année auront une charge rapide d’au moins 100W.

L’une des fonctionnalités qui est devenue la plus populaire dans les smartphones Android ces dernières années est la charge rapide et comme il atteint plus d’appareils, sa vitesse de charge a augmenté et une bonne preuve en est qu’il a récemment été présenté le Le premier mobile téléphone sur le marché avec une charge rapide de 150W, le realme GT Neo 3.

Eh bien, maintenant, une nouvelle fuite en provenance de Chine, qui est le premier marché mobile au monde, révèle que la charge rapide de 120 W sera la norme sur le marché des smartphones d’ici la fin de l’année.

La charge rapide de 120 W est là pour rester

Le célèbre leaker chinois Digital Chat Station a récemment partagé un post sur le réseau social Weibo dans lequel il déclare que la grande majorité des smartphones qui seront présentés cette année auront une charge rapide d’au moins 100W.

Selon ce leaker, les combinaisons de capacité de batterie et de charge rapide qui seront les plus utilisées dans les mobiles lancés dans le reste de l’année sont les suivantes :

Batterie 5 000 mAh + charge rapide 100 W

Batterie 5 160 mAh + charge rapide 120 W

Batterie 5 000 mAh + charge rapide 135 W

Batterie 4 800 mAh + charge rapide 150 W

Digital Chat Station confirme également que cette année, nous verrons les premiers terminaux avec une charge rapide de 200 W, qui seront, selon cette fuite, l’iQOO 10 Pro et le Xiaomi 12S Pro, un terminal qui viendra avec un chargeur, dont le numéro de modèle est MDY -12-ED, qui prend en charge une charge rapide de 120 W.

Ce sont les 10 téléphones portables qui chargent le plus rapidement sur le marché en ce moment

Cela indique que, si les premiers smartphones avec une charge rapide de 200 W commencent à arriver sur le marché, il est fort probable que, d’ici la fin de l’année, la grande majorité des nouveaux mobiles haut de gamme et milieu de gamme premium auront une charge rapide. de 120W.

