Google Maps cache l’un des meilleurs Easter-eggs Android, mais cela ne durera pas longtemps

Google Maps célèbre le 15e anniversaire de Google Maps avec un Easter-egg que vous pouvez facilement activer. Nous vous expliquons comment le trouver.

Google Maps célèbre en 2022 le 15e anniversaire de la naissance de Street View, le service d’images panoramiques de la planète qui nous permet de voir n’importe quel point au niveau de la rue. Pour rendre la fête grande, Google a caché un Easter-egg dans l’application Maps pour mobile. Si vous utilisez souvent le service pour connaître les directions d’un itinéraire, il est fort possible que vous ayez déjà trouvé ce secret.

Concrètement, cet easter egg consiste à pouvoir utiliser l’icône de la voiture Street View comme s’il s’agissait de la flèche de navigation. L’astuce ne change pas le fonctionnement de Google Maps, mais elle permet de personnaliser légèrement l’application et de laisser de côté l’icône de flèche traditionnelle. Nous savons déjà que cela fait partie de cette célébration du 15e anniversaire, donc ce ne sera pas là pour toujours. Nous vous expliquons étape par étape comment trouver cet Easter-egg.

Vous pouvez donc « voyager » avec la voiture Street View sur Google Maps

Cela fait 15 ans que Google a lancé Street View, le service qui parcourt le monde pour l’enregistrer en images panoramiques et permet ensuite aux utilisateurs de connaître l’apparence de n’importe quelle zone comme s’ils y étaient. Ces 15 années ont donné pour beaucoup, comme le montrent les chiffres proposés par l’entreprise. Par exemple, on sait qu’il a déjà parcouru plus de 16 millions de kilomètres.

Pour fêter cet événement, Google a caché un easter egg très spécial dans Google Maps que vous pourrez facilement retrouver si vous utilisez son application pour faire un itinéraire en voiture. Et c’est que, au lieu de la flèche de navigation habituelle qui apparaît à l’écran pendant que vous suivez l’itinéraire, vous pouvez faire en sorte que l’icône soit la voiture Street View elle-même. Voici comment vous pouvez procéder :

Ouvrez Google Maps sur votre mobile. Trouvez le point de destination auquel vous souhaitez vous rendre. Appuyez sur le bouton « Obtenir l’itinéraire » pour que Maps trouve l’itinéraire. Dans les options de véhicule de transport, appuyez sur l’option de voiture. En bas à droite du bouton « Démarrer », vous verrez une icône avec la voiture Street View apparaître. Appuyez dessus. Dans la petite fenêtre qui apparaît, appuyez sur « Aller » pour démarrer la navigation et l’icône est la voiture Street View populaire.

C’est aussi simple que de trouver cet Easter-egg créé par Google en commémoration du quinzième anniversaire de Street View. Sans aucun doute, la voiture utilisée par la plateforme pour collecter des images dans les rues du monde entier est l’une des icônes les plus populaires de ce service. Au fait, sur le site Web Street View, vous pouvez vérifier les prochaines destinations de la voiture dans votre pays.

Attention, on n’est pas surpris par cette option de personnalisation dans Google Maps, puisqu’il était déjà possible de changer la flèche de navigation pour une voiture. Si vous cliquez sur la flèche elle-même pendant un itinéraire commencé, vous pouvez choisir entre une voiture de tourisme rouge, une voiture familiale jaune ou une camionnette verte. Désormais, et pour une durée indéterminée, vous pouvez également choisir la voiture Street View.

