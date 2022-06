Qu’est-ce que le mode sans échec sur Android : vous pouvez donc l’activer et le désactiver

On vous explique à quoi sert le mode sans échec de votre mobile Android, un outil très utile. De plus, nous voyons comment l’activer et comment le désactiver facilement.

Dans ce guide, nous expliquons ce qu’est le mode sans échec Android, comment l’activer et comment le désactiver. Vous ne savez peut-être pas ce qu’est cette fonctionnalité ou vous l’avez peut-être découverte en l’activant par inadvertance. Quoi qu’il en soit, le mode sans échec est un outil très utile qui peut devenir une bouée de sauvetage lorsque votre téléphone ne fonctionne pas correctement.

C’est l’une des meilleures astuces Android, car elle est utilisée pour résoudre les problèmes causés par des applications tierces et même des fichiers dangereux que vous avez téléchargés par inadvertance. Si vous ne savez toujours pas ce qu’est le mode sans échec d’Android, nous vous invitons à poursuivre la lecture pour maîtriser un peu plus votre téléphone mobile et, surtout, découvrir une mesure de sécurité très intéressante.

Qu’est-ce que le mode sans échec Android

Le mode sans échec Android est un outil qui limite au minimum le fonctionnement du téléphone mobile. En fait, il bloque toute connectivité, active le mode avion et nous permet uniquement d’exécuter les applications installées par défaut sur l’appareil. De cette façon, lorsque vous l’activez, vous verrez que les applications que vous aviez installées apparaissent comme désactivées, vous ne pouvez pas les utiliser.

C’est très positif, surtout lorsqu’une application tierce empêche le mobile de fonctionner correctement. S’il y a une application qui pose problème ou un fichier malveillant que vous avez téléchargé, il est préférable d’activer ce mode sans échec sur votre Android. Ainsi, l’application ou le fichier en question ne pourra pas s’exécuter normalement, vous pourrez donc accéder au problème et l’éliminer à partir de la racine.

Fondamentalement, ce que le mode sans échec vous permet de faire, c’est de désinstaller une application ou de supprimer un fichier qui, avec le mobile fonctionnant normalement, ne serait pas possible. Au fait, ce mode sans échec n’est pas permanent, vous pouvez facilement le désactiver en suivant le processus que nous vous expliquerons dans la section correspondante.

En bref, le mode sans échec est une mesure de protection qu’Android vous propose pour pouvoir éliminer les menaces qui empêchent le mobile de fonctionner normalement. Voyons comment vous pouvez l’activer.

Comment activer le mode sans échec

Activer le mode sans échec d’Android est quelque chose que vous pouvez faire à travers deux procédures différentes, toutes très simples et rapides. C’est le premier:

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant quelques secondes. Dans le menu des options qui s’affiche, maintenez enfoncé le bouton « Éteindre » pendant quelques secondes. Cela fera apparaître une nouvelle fenêtre appelée « Redémarrer en mode sans échec », cliquez sur « OK ».

Si cette méthode ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez opter pour cette autre :

Redémarrez le smartphone. Pendant que l’animation de démarrage apparaît, appuyez sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. De cette façon, le mode sans échec sera déjà activé lorsque vous devrez saisir le code PIN.

Selon le terminal que vous possédez, l’une ou l’autre méthode peut vous permettre d’activer le mode sans échec. Comme vous pouvez le voir, il suffit d’appuyer sur quelques boutons pour accéder à ce mode en quelques secondes. Ensuite, vous n’aurez qu’à éliminer les applications qui, selon vous, sont à l’origine des problèmes afin que, lorsque vous désactivez le mode sans échec, tout fonctionne à nouveau correctement.

Comment désactiver le mode sans échec

Pour désactiver le mode sans échec Android, il vous suffit de redémarrer votre téléphone mobile. Exactement, appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pendant quelques secondes et, dans le menu des options, appuyez sur « Redémarrer ». Lorsque le smartphone est rallumé, le mode sans échec ne sera plus disponible.

Connaître cette procédure est très utile, car il est plus que possible que vous activiez ce mode sans échec Android sans le vouloir à l’occasion. En fait, vous pourriez découvrir qu’il existe en l’activant accidentellement. Vous savez, juste en redémarrant le téléphone, il reviendra à la normale et vous verrez comment, maintenant, vous pouvez utiliser toutes les applications installées.

