Les 9 meilleurs sites Web pour consulter les prévisions météo

Nous oublions souvent à quel point notre smartphone et Internet en général sont puissants et nous sortons dans la rue avec des doutes quant à savoir si nous devons porter un parapluie ou un parapluie, ou quelle chaussure est la meilleure, et nous nous retrouvons simplement sous la pluie sans aucun type de protection et avec des chaussures blanches qui nous prendront un certain temps pour enlever les taches. Tout cela pour ne pas regarder le mobile pendant quelques secondes et voir ce que disent les experts sur le temps qu’il fera pendant la journée.

Pour cette raison, nous vous apportons 9 pages web avec une excellente réputation, prédisant la météo, afin que vous puissiez les consulter avant de partir et éviter de passer un mauvais moment.

Top des meilleurs sites web pour consulter la météo

Tout comme nous vous avons apporté les meilleures applications pour voir la météo, c’est maintenant au tour des sites Web, pour les personnes qui ne souhaitent pas installer une autre application sur leur mobile, en plus du fait que ces pages peuvent être aussi précises que la meilleure application que vous trouverez.

Aémet

Nous commençons le décompte avec le site officiel de l’agence nationale de météorologie, où vous trouverez toutes sortes d’informations concernant les prévisions météorologiques. Tout phénomène pouvant se produire sur le territoire français, vous en saurez tous les détails sur le Web, et c’est que de nombreuses autres pages que vous visitez liées au climat obtiennent leurs informations à partir de ce site.

Vous trouverez également tous leurs réseaux sociaux et une ligne de service client afin que vous soyez informé de différentes manières.

météo et radar

Dans Météo et radar, vous pourrez visualiser la météo du jour et des deux prochains jours dans différentes cartes classées en température, météo et prévisions de pluie. Ces cartes vous permettent de voir la planète entière, donc si vous allez voyager dans un autre pays, ou si vous voulez savoir quel temps il fait sur un autre continent, il vous suffit d’ouvrir la carte que vous voulez et c’est tout. Il a un tableau pour voir la température la plus basse et la plus élevée des 14 prochains jours dans différentes villes.

Météo Consulter

Un site d’origine française, mais qui fonctionne très bien en France et dans d’autres pays d’Europe et du reste du monde. Il vous offre des informations météo détaillées pour les 15 prochains jours. Parmi les informations les plus importantes que cette page Web nous donne, nous avons une carte des vents, des vagues et des zones côtières, bien que pour accéder à certaines de ces données, vous devez être abonné à son plan premium.

Il a sa propre application, qui est disponible pour Android et iOS.

temps 3

Si vous souhaitez connaître le temps qu’il fera pendant le reste de l’année, vous êtes au bon endroit, car ici vous pourrez voir les prévisions météorologiques jusqu’au 31 décembre de cette année. Bien que la météo puisse changer pour différentes raisons, le site Web vous recommande de ne consulter que les 14 prochains jours pour obtenir un résultat plus précis de ce qui va se passer.

Vous pouvez filtrer votre recherche par province ou ville, et en plus de l’France, vous pouvez voir la météo d’autres pays comme le Mexique, l’Argentine, le Chili, les États-Unis, le Paraguay et le Honduras.

Ton temps

En plus de vous montrer les prévisions météo pour l’France et presque tous les pays du monde avec des cartes très faciles à comprendre, il a une section intitulée, Écoutez la météo, où vous pouvez écouter l’heure de l’aube et du crépuscule, la température, la vitesse du vent et quelques autres données importantes de la journée que vous avez sélectionnées. Une bonne option lorsque vous êtes au volant.

Le seul détail de ce site Web est que la publicité peut être très ennuyeuse, mais vous avez la possibilité de payer un abonnement pour l’éliminer.

MétéoSat

MeteoSat est un site Web qui contient pratiquement tout ce que vous devez savoir sur la météo, avec un blog très informatif et de nombreuses animations depuis l’espace, en infrarouge, en noir et blanc, en haute résolution, entre autres.

Ils ont également un magasin appelé Astromet où vous pouvez acheter des télescopes, des thermomètres extérieurs, des pluviomètres et de nombreux autres instruments météorologiques.

Du temps avec J.R.

Il s’agit d’un site Web qui s’est développé au cours de ses 3 années d’existence sur Internet, ajoutant plus d’informations de grande valeur à tous ceux qui le visitent chaque jour. Ici vous pouvez voir l’état du temps par municipalité sur le territoire français, des cartes de pluie, neige, température, vagues, courants marins, humidité, entre autres cartes très intéressantes.

Il convient de mentionner que ce site a été développé par Jorge Rey, un garçon qui n’a que 15 ans et qui possède également une chaîne YouTube du même nom.

Météo

Si en plus de connaître les prévisions météo, vous êtes un fan de météorologie, vous allez adorer ce site. Ici, vous pouvez voir le Gulf Stream, l’activité volcanique, la foudre en temps réel, l’indice NAO, les vents, l’étendue de la neige, les ouragans, les tempêtes et bien plus encore.

Vous pouvez également visiter leurs plus de 10 blogs pour vous tenir au courant de toutes les nouvelles liées aux conditions météorologiques de la planète.

Le temps

Enfin, nous avons un site Web qui a une interface très conviviale qui permet d’accéder à chaque section sans aucune complication. Toutes vos informations sont très bien détaillées.

Vous pourrez vérifier s’il est possible de sortir et de jouer au golf sur un certain parcours, d’aller à l’école, de pêcher ou de faire une autre activité à l’extérieur de la maison. Il a une section très intéressante où ils vous fournissent des informations liées à la santé telles que la qualité de l’air, le niveau de pollen, le nombre de personnes diagnostiquées avec la grippe, etc.

