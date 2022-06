Oubliez les câbles avec ce nouveau powerbank : génie ou effet de mode ?

Le nouveau powerbank LeTV intègre jusqu’à quatre câbles pour recharger votre appareil. De cette façon, vous pouvez oublier de les prendre vous-même.

La marque LeTV vient de présenter une nouvelle batterie externe qui est là pour changer nos vies. Oubliez de devoir toujours transporter les câbles dont vous avez besoin pour connecter vos appareils à la batterie externe, car ce modèle les intègre directement. De cette façon, vous pourrez repartir seul avec la powerbank dans votre sac à dos tout en étant sûr de pouvoir recharger votre mobile, tablette, casque ou tout autre appareil.

En plus de cette caractéristique curieuse, la nouvelle batterie externe LeTV peut également se vanter d’une capacité de 10 000 mAh et de fonctions supplémentaires, comme une lampe de poche. Attention, car son prix de lancement est également très intéressant, on vous dit qu’il est très bon marché.

Une powerbank de 10 000 mAh pour oublier les câbles

Il y a un certain nombre de choses à garder à l’esprit lors de l’achat d’une batterie externe. Le premier d’entre eux est sa capacité, car cela dépendra du nombre de fois que vous pourrez recharger vos appareils sans avoir à recharger le powerbank. Ce modèle de la marque chinoise LeTV, dont on ne connaît pas le nom précis, a une capacité de 10 000 mAh. Selon le constructeur, il suffit de recharger votre Xiaomi 12 1,4 fois, alors que l’iPhone 13 peut le recharger deux fois.

La capacité n’est pas très étendue, mais le point fort de cette batterie externe n’est pas exactement cela. La chose la plus frappante est qu’il est livré avec quatre câbles de charge intégrés, vous n’avez donc pas à les transporter vous-même. Si on regarde les images promotionnelles, on voit qu’il a un câble Apple Lightning, un USB-C, un USB et un micro-USB.

Avec le nouveau powerbank LeTV, vous pouvez charger jusqu’à quatre appareils en même temps.

Avoir ces quatre câbles offre plusieurs avantages. Le premier d’entre eux, comme nous l’avons mentionné, est que vous pouvez utiliser la batterie externe même si vous oubliez les câbles à la maison. La seconde est que vous pouvez charger jusqu’à quatre appareils simultanément et, enfin, que vous pouvez utiliser le powerbank confortablement sans enchevêtrement de câbles. Parce que? Parce que ceux qu’elle incorpore sont courts et ne s’enroulent pas les uns autour des autres.

Chaque câble est livré avec sa propre zone où il peut être remis en place lorsque nous avons fini de l’utiliser. Au fait, ces câbles ne peuvent pas être retirés. Un autre détail à garder à l’esprit est qu’il ne prend pas en charge la charge rapide, de sorte que le processus de charge des appareils ne sera pas aussi rapide que possible.

Ce powerbank est également équipé de deux lumières LED que vous pouvez utiliser comme lampe de poche en cas d’urgence. Les deux sont situés en bas et vous pouvez facilement les activer. De plus, la batterie externe du LeTV a de petites lumières bleues qui indiquent son niveau de charge.

Selon Gizmochina, ce powerbank a un prix d’origine de 99 yuans en Chine, ce qui reviendrait à environ 14 euros à changer. Comme vous pouvez le voir, c’est une option bon marché, même si nous devons maintenant attendre pour confirmer si elle atteint d’autres marchés.

Sujets connexes : Technologie