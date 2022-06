Ce jeu de puzzle minimaliste est extrêmement addictif et peut être téléchargé gratuitement aujourd’hui

Profitez de cette grande réduction et téléchargez gratuitement l’un des meilleurs jeux de puzzle minimalistes qui existent sur Android.

Si vous cherchiez un nouveau jeu avec lequel passer un moment divertissant et détendu, vous êtes au bon endroit. Grâce aux offres Google Play Store, il est aujourd’hui possible de télécharger gratuitement l’un des meilleurs jeux de réflexion minimalistes qui existent sur Android.

Bien que son prix d’origine soit de 1,99 euros, pendant quelques heures, il sera possible de le télécharger entièrement gratuitement. Vous devrez vous dépêcher, oui, vous mettez la durée de l’offre est limitée.

Près de 100 niveaux, musique relaxante et design minimaliste dans ce jeu gratuit pour Android

Glidey est un jeu de puzzle qui promet de tester votre logique et votre capacité à réagir. Le jeu combine un design minimaliste avec des effets sonores soignés et une musique relaxante.

Il a plus de 75 niveaux différents qui devront être surmontés et dont la difficulté augmentera au fur et à mesure qu’ils seront surmontés.

La mécanique du jeu est simple : le but est de faire en sorte que la balle finisse par atteindre la cible en traçant le chemin le plus approprié pour l’empêcher de s’échapper du circuit.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu payant, il contient des publicités. Il n’inclut pas les achats intégrés et est compatible avec tout appareil Android doté d’une version Android égale ou supérieure à Android 4.1.

Son prix d’origine est de 1,99 euros, mais pour un temps limité, il peut être téléchargé entièrement gratuitement via le Google Play Store, à partir du lien que nous fournissons ci-dessous.

