L’application Spotify est désormais bien plus utile : elle vous notifiera des concerts de vos artistes préférés près de chez vous

Spotify lance une nouvelle fonctionnalité : vous pouvez voir quand et où ont lieu les prochains concerts de vos artistes préférés.

À l’approche de la saison des festivals et des concerts, Spotify souhaite vous faciliter la vie en découvrant quand et où vos artistes préférés jouent directement depuis leur application mobile.

La société a annoncé une mise à jour de son application qui est déjà en route vers les principales plateformes mobiles, avec laquelle la possibilité de consulter un flux avec des concerts et des festivals auxquels participent nos artistes préférés est introduite.

Vérifiez les dates, les lieux et achetez des billets de concert sans quitter Spotify

Spotify indique que le nouveau flux d’événements en direct est disponible pour tous les utilisateurs de la plate-forme, et vous permet de découvrir des concerts et des festivals à proximité de notre emplacement. Le flux est personnalisé, ainsi les concerts mettant en vedette les artistes que nous écoutons le plus apparaîtront. De même, il est possible d’acheter des billets via des entreprises associées telles que TicketMaster ou Eventbrite.

Le flux d’événements en direct remplace le « Concert Hub » précédemment disponible sur Spotify. Pour y accéder, il vous suffit de rechercher « Événements en direct » à l’aide du moteur de recherche de l’application, pour accéder à un nouveau panneau où vous pouvez sélectionner votre lieu préféré et voir les concerts qui auront lieu prochainement. Il est également possible de configurer des notifications push ou mail de ces performances en direct d’artistes que nous aimons.

La fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs de Spotify du monde entier. Il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement à Spotify Premium pour accéder à cette nouvelle section au sein de l’application.

