Huawei Freebuds Pro 2 : les meilleurs écouteurs sans fil de la marque améliorent l’audio et la suppression du bruit

HUAWEI FreeBuds Pro Bluetooth sans Fil, Écouteurs Bluetooth True Wireless avec Réduction de Bruit Active Ajustable, Système à 3 Microphones, Charge sans Fil, Noir

Réduction de bruit ajustable: Grâce à la technologie de reconnaissance en temps réel des niveaux sonores environnants, les écouteurs bluetooth HUAWEI FreeBuds Pro adaptent le niveau de réduction de bruit pour votre confort Autonomie jusqu'à 30 heures: Profitez de votre musique pendant plus de 7 heures sur une seule charge de vos écouteurs sans-fil, et plus de 30 heures d’autonomie grâce à une seule charge de leur boitier portable Double connexion automatique: Les écouteurs sans fil HUAWEI FreeBuds Pro prennent en charge la connexion simultanée de 2 appareils en Bluetooth. Changez de votre portable à votre tablette facilement, tout en profitant d'une liaison ultra stable et de haute qualité entre vos écouteurs et appareils Qualité sonore exceptionnelle: Avec son design intra-auriculaire, les écouteurs bluetooth HUAWEI FreeBuds Pro offrent un son authentique puissant et de qualité à vos oreilles. Ecoutez ainsi votre musique en immersion totale et passez vos appels en tout confort Nouveau mode Perception: D'un simple appui long sur l’écouteur, vous activez le mode Perception qui vous reconnecte directement à votre environnement. Cette technologie unique en son genre réduit sensiblement les bruits ambiants pour faire ressortir les voix humaines