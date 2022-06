Carl Pei fait ce qu’il fait le mieux : générer de la hype. Tout le monde ne pourra pas acheter le nouveau Nothing Phone (1)

En raison du manque de capacité et de ressources, il semble qu’il n’y aura pas beaucoup de Nothing Phones (1) disponibles à la vente.

Le Nothing Phone (1) est le mobile le plus attendu de l’année, même s’il semble que tout le monde ne pourra pas l’acheter après sa mise en vente. Comme Carl Pei, créateur de la société, l’a expliqué dans une vidéo, les limitations lors de la production d’unités par Nothing entraîneront une réduction du nombre de mobiles à vendre.

Conscient que tous les Nothing Phones (1) qui arriveront sur le marché seront épuisés en quelques secondes, Nothing a pensé à une meilleure idée : acheter uniquement via un système d’invitation. Ce plan n’est pas une grande surprise, puisqu’il s’agit du même que celui utilisé par OnePlus, une société également fondée par Pei, lors de la sortie de son OnePlus One. Il semble que Nothing choisisse de mettre en vente son téléphone tant attendu, bien que cela ait certaines conséquences compliquées.

Le Nothing Phone (1) sera en vente sur invitation uniquement

Le 12 juillet est la date choisie pour la présentation du Nothing Phone (1), sûrement le smartphone le plus attendu de cette année 2022. Une attente s’est créée autour du premier Nothing mobile qui donne envie à de nombreux utilisateurs de s’en emparer quand ça passe vendre. Cependant, il semble que tout le monde ne sera pas en mesure d’atteindre son objectif.

Dans une nouvelle vidéo publiée par l’entreprise sur YouTube, on découvre quelques-uns des tenants et aboutissants qui ont entouré la création de ce Nothing Phone (1). De plus, on découvre aussi le plan de Nothing pour sa vente, qui se fera via un système d’invitation qui limitera considérablement l’accès à son achat.

Qu’y a-t-il derrière cette décision ? Eh bien, comme l’explique Carl Pei lui-même, le fabricant n’a pas la capacité ou les ressources nécessaires pour produire de nombreuses unités de son nouveau téléphone en peu de temps. Pour cette raison, ils ont choisi de mettre en vente les quelques unités dont ils disposent, même si cela signifie qu’il y a aussi peu d’utilisateurs qui peuvent l’essayer après sa présentation.

Au lieu de le mettre en vente librement et que n’importe qui puisse l’acheter, Nothing préfère que les plus chanceux soient ceux qui le méritent le plus. Pour cette raison, ils vont lancer un système d’invitations pour les membres de leur communauté et ceux qui l’ont soutenue à ses débuts.

Au lieu d’attendre un stock plus important, Nothing préfère que son premier téléphone soit bientôt entre les mains de quelques utilisateurs. Ces invitations ne seront pas le seul moyen de se procurer le Nothing Phone (1), puisque la société a permis une prévente de 100 unités exclusives sur la boutique StockX le 21.

Voici tout ce que nous savons sur le Nothing Phone (1)

Bien qu’il reste encore quelques semaines pour sa présentation officielle, les fuites et confirmations officielles de Nothing nous permettent d’en savoir beaucoup sur les données du Nothing Phone (1). La section la plus impressionnante est peut-être le design, avec cette couverture arrière transparente qui révèle un système d’éclairage LED des plus innovants.

De plus, son processeur devrait être le Qualcomm Snapdragon 778G avec une connectivité 5G, alors qu’il équipera sûrement un écran OLED de 6,55 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Son système d’exploitation sera Android 12 sous la couche de Rien de personnalisation de l’OS, également très attendue. De plus, il disposera d’un appareil photo principal arrière de 50 MP et d’une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide et charge sans fil. En fait, nous avons vu comment vous pouvez également charger le Nothing Ear (1).

On ne connaît pas encore le prix de ce Nothing Phone (1), disponible en une seule version 8Go+128Go, alors qu’il est attendu aux alentours de 500 euros en Europe. Il ne reste plus grand-chose à connaître dans les moindres détails la fiche technique de ce smartphone. Malheureusement, comme nous l’avons mentionné, tous ceux qui le souhaitent ne pourront pas profiter du Nothing Phone (1) dans ses premiers mois de vente.

