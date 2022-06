Sony n’est pas satisfait du WH-1000XM5 : jusqu’à 3 modèles de ses nouveaux casques gaming ont fuités

Sony est prêt à lancer une nouvelle gamme de casques de jeu avec jusqu’à 3 modèles différents. C’est ce que nous savons d’eux.

Sony n’est pas satisfait du récent lancement de son Sony WH-1000XM5 et prévoit déjà la présentation d’une nouvelle gamme d’écouteurs serre-tête, bien que dans ce cas, ils soient spécifiquement axés sur le marché des jeux. Alors que le site 91Mobiles avance en exclusivité, Sony présentera prochainement la série INZONE H, composée de trois casques différents dont on connaît déjà certaines caractéristiques.

Ces écouteurs s’appelleront Sony INZONE H9, INZONE H7 et INZONE H3 et partageront un design de style jeu très similaire. Cependant, chacun d’entre eux se concentre sur une gamme différente, de sorte que leurs prix semblent être très différents. Bien sûr, ils partageront l’audio spatial à 360 degrés pour que l’expérience de jeu soit totalement immersive.

Sony INZONE H9, le modèle haut de gamme

Le casque qui régnera dans cette nouvelle famille sera le Sony INZONE H9, un modèle haut de gamme au design similaire à celui du Sony WH-1000XM5. Dans ce cas, le logo Sony apparaît en petit sur l’une des broches du bandeau, avec le microphone en blanc et une lumière LED qui renforce encore son aspect gaming.

Dans la partie inférieure de l’écouteur droit se trouvent les boutons, tandis que dans l’écouteur gauche se trouvent le microphone correspondant et le port USB-C pour charger sa batterie. Soit dit en passant, il convient de préciser que ces Sony INZONE H9 peuvent être utilisés entièrement sans fil, ce qui n’arrive pas avec tous les modèles de la gamme de jeux. Un autre aspect qui distingue ces INZONE H9 est qu’ils sont les seuls à avoir une suppression active du bruit.

Un autre aspect que nous connaissons déjà est que ces écouteurs haut de gamme sont livrés avec le câble USB-C dont vous aurez besoin pour les recharger. D’après les images avancées, il sera d’une taille considérable. Pour le moment, nous ne connaissons pas leur prix éventuel lors de leur mise sur le marché.

Sony INZONE H7, un modèle moyen avec connexion sans fil

Le modèle de milieu de gamme de cette future famille Sony s’appelle le Sony INZONE H7, dont la conception est similaire à celle de l’INZONE H9, mais qui n’a pas de lumière LED. Là encore, on voit qu’il porte le nom de la marque sur l’un des pins du bandeau, ainsi que le micro en blanc. Au fait, ces Sony INZONE H7 peuvent fonctionner entièrement sans fil.

Pour charger et se connecter à certains appareils, ils disposent d’un port USB-C au bas de l’oreillette gauche. De plus, parmi les boutons situés sous l’écouteur droit, on trouve un bouton pour discuter, un pour activer la connexion Bluetooth et un autre on/off. Ils n’ont pas d’annulation active du bruit, mais ils ont un son spatial à 360 degrés pour vous immerger complètement dans les jeux.

Sony INZONE H3, le moins cher de la série

Dans l’échelon le plus bas de la famille Sony INZONE H, nous trouvons le Sony INZONE H3, la meilleure option si vous recherchez un casque bandeau pour jouer sans dépenser beaucoup d’argent. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit qu’il s’agit du seul modèle non sans fil, c’est-à-dire que vous devez toujours les utiliser connectés via un câble.

Comme on le voit sur l’image, le microphone, situé sur l’écouteur gauche, est noir. Juste dans ce casque, le câble de connexion se trouve également. De plus, on voit une différence notable avec le reste des modèles, c’est que le nom Sony apparaît en grand sur le bandeau. Bien sûr, le son spatial 360 ne manque pas.

Pour le moment, nous ne savons pas beaucoup plus d’informations sur le Sony INZONE H, même s’il semble que les écouteurs ne tarderont pas à arriver sur le marché. Dès que Sony l’aura officialisé, nous vous indiquerons toutes ses fonctionnalités, la date de sortie, les pays dans lesquels elles seront disponibles et, bien sûr, le prix auquel chacun des modèles sera mis sur le marché.

Sujets apparentés : Écouteurs