POCO F4 et POCO X4 GT: les nouvelles bêtes de POCO sont là pour vous conquérir avec leur vitesse

POCO revient à nouveau dans le milieu de gamme avec quelques appareils qui se distinguent par leurs performances à un prix réduit.

Après avoir réussi à conquérir le segment haut de gamme abordable avec son POCO F4 GT, POCO veut maintenant frapper à nouveau la table et dominer le marché des mobiles à prix abordable avec des spécifications de pointe avec les nouveaux POCO F4 et POCO X4 GT.

Les deux modèles arrivent sur le marché, se démarquant du reste des rivaux par leur vitesse et leurs performances extrêmes, soutenus par une fiche technique composée de certaines des meilleures caractéristiques vues dans le segment jusqu’à présent.

POCO F4: le « tueur phare » est renouvelé avec des caméras premium et un design plus moderne

POCO F4 arrive dans le but de révolutionner le segment en se basant sur un design et un système de caméra clairement supérieurs à la concurrence. À cela, il faut ajouter un processeur hors pair tel que le Qualcomm Snapdragon 870, équipé de la connectivité WiFi 6 et soutenu par le système de refroidissement LiquidCool Technology 2.0.

Il comprend un écran AMOLED E4 de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une compatibilité avec Dolby Vision et HDR10+. De plus, il peut atteindre une luminosité maximale allant jusqu’à 1300 nits.

Équipez-vous d’un design des plus élégants, où les lignes droites sont protagonistes à l’avant, à l’arrière et sur les côtés. Derrière lui, habillé d’argent, de vert ou de noir selon la finition choisie, on retrouve le système de caméra emmené par un capteur de 64 mégapixels équipé d’un stabilisateur d’image optique.

Sa batterie de 4 500 mAh est accompagnée d’un système de charge rapide de 67 W. Bien sûr, le chargeur de 67 W et le câble sont inclus dans la boîte avec l’appareil.

POCO X4 GT : une puissance extrême et une énorme batterie

Pour sa part, le POCO X4 GT sera le modèle le plus puissant de la famille X à ce jour, grâce à un puissant processeur Dimensity 8100 à huit cœurs, fabriqué au format 5 nanomètres et avec quatre cœurs hautes performances capables de fonctionner à une fréquence d’horloge maximale de 2,85 GHz, à laquelle il faut ajouter une impressionnante batterie d’une capacité de 5080 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W.

Le système LiquidCool Technology 2.0 est également inclus dans ce modèle, pour maintenir la température à distance même après de longues sessions de jeu.

Son écran de 6,67 pouces utilise la technologie LCD et offre un taux de rafraîchissement élevé. De plus, il lance un nouveau design avec une partie arrière disponible en différentes finitions élégantes, dont le bleu, l’argent et le noir.

Dates de sortie, prix et offre Early Bird

Le POCO F4 sera en vente à partir du 27 juin, et pendant une période de prévente de 5 jours -du 27 juin à juillet-, il coûtera 50€ de moins.

POCO F4 8/128 Go. Prix ​​d’origine : 399,99 euros, tarif early bird : 349,99 euros

POCO F4 12/256 Go. Prix ​​d’origine : 449,99 euros, tarif early bird : 399,99 euros

Quant au POCO X4 GT, il sera en vente à partir du 4 juillet, et pendant sa période de préinscription de 5 jours -du 4 juillet au 9 juillet-, il bénéficiera d’une remise de 80 euros

POCO X4 GT 8/128 Go. Prix ​​d’origine : 379,99 euros, tarif early bird : 299,99 euros

POCO X4 GT 8/256 Go. Prix ​​d’origine : 429,99 euros, tarif early bird : 349,99 euros

