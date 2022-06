Samsung presse l’édition Bespoke: il y aura plus de couleurs et oui, elles arriveront en Europe

Les choix de couleurs « à la carte » de Samsung reviendront en 2022 avec le Galaxy Z Flip4, qui multipliera les combinaisons possibles et touchera désormais plus de marchés en Asie et en Europe.

Après une année au cours de laquelle Samsung a brillé plus que jamais dans l’industrie mobile, la vérité est qu’à Suwon, ils continuent d’avoir de grands projets pour une « Galaxy » d’appareils qui, de plus en plus, misent sur une personnalisation maximale et des versions exclusives telles que le nouveau poule aux œufs d’or sur le marché mobile.

Pas en vain, Samsung a déjà rejoint à de nombreuses reprises la mode de créer des appareils à tirage limité basés sur Star Wars, Mercedes-Benz ou d’autres partenaires, en plus de signer des accords avec des développeurs de jeux vidéo pour avoir du contenu exclusif et même préparer des éditions Bespoke Limited Édition de son Galaxy Z qui nous a permis, seulement dans certains pays, de choisir les nuances de notre téléphone Galaxy à notre goût.

Et c’est à propos de ces dernières éditions sur mesure que nous avons des nouvelles intéressantes, car les amis de SamMobile ont confirmé que ces téléphones « à la carte » de Samsung reviendront en 2022 avec le Galaxy Z comme protagonistes, augmentant encore les options et élargissant heureusement le programme à de nombreux autres marchés en Asie et en Europe.

Il semble que Samsung s’appuie sur la personnalisation au goût des utilisateurs comme l’une des grandes attractions du marché mobile aujourd’hui, donc plus de nuances éligibles au programme Galaxy « Bespoke » seront désormais ajoutées aux couleurs exclusives de sa boutique en ligne Z, qui à son tour sera également proposé dans d’autres pays d’Europe et d’Asie.

La personnalisation extrême des téléphones portables, la nouvelle poule aux œufs d’or pour les fabricants d’Android

Ainsi, aux couleurs déjà confirmées du Galaxy Z Flip4 lors des fuites précédentes, or, gris, bleu et violet, de nombreuses combinaisons de couleurs seront ajoutées entre le châssis en métal et les deux lunettes, cette fois en pouvant choisir entre les plus des 49 combinaisons proposées par le Galaxy Z Flip3 Bespoke depuis quelques mois et ajoutant encore plus de couleurs et de combinaisons possibles à l’équation.

Évidemment, l’édition sur mesure du Galaxy Z Flip4, la seule confirmée, ne variera pas le matériel mais seulement son apparence pour nous permettre de personnaliser entièrement notre expérience avec l’appareil, nous supposons que toujours exclusivement depuis la boutique en ligne officielle du fabricant.

Pour l’instant, nous savons seulement qu’il y aura « beaucoup plus » de combinaisons de couleurs disponibles, et il est également apparu que Samsung prévoit d’étendre la disponibilité du programme à davantage de marchés en Asie et en Europe, sans confirmation des pays pour le moment mais avec beaucoup plus horizon ouvert que celui de 2021 avec l’Australie, le Canada, la Corée, les États-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni comme seuls bénéficiaires.

Nous devrons attendre encore quelques semaines, mais cette nouvelle en encouragera sûrement beaucoup, d’autant plus que la coque pliable de Samsung a été le plus grand succès de la famille pliable Galaxy Z depuis sa création, étant également le format avec charnière le plus accepté par les utilisateurs à la fois pour la polyvalence et l’utilité, la qualité et les prix… Qu’attendez-vous du prometteur Galaxy Z Flip4 ?

Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

