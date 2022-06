Cette montre ultra-résistante se retourne : écran antireflet, GPS et jusqu’à deux semaines d’autonomie

L’Amazfit Stratos 3 est proche de 100 euros grâce à un coupon Amazon exclusif. Oeil, vous pouvez économiser plus de 80 euros sur l’achat.

L’Amazfit Stratos 3 est l’une des meilleures montres connectées ultra-robustes que vous puissiez acheter actuellement, l’accessoire idéal pour vos aventures en plein air. Son prix d’origine est de 189,99 euros, mais en ce moment vous pouvez l’acheter pour seulement 105,86 euros sur Amazon, ce qui en fait un achat encore plus intéressant.

Pour obtenir cette économie de plus de 80 euros, vous devez activer la case « Appliquer un coupon de 20 € » que vous verrez en dessous du prix final. Après avoir appliqué ce coupon offert par Amazon, appuyez sur « Acheter maintenant » et vous passerez directement à l’achat de cette montre spectaculaire. Parmi ses meilleures caractéristiques, on retrouve un écran antireflet, un GPS, 2 Go de mémoire pour stocker votre musique et une batterie pouvant durer jusqu’à deux semaines.

Achetez l’Amazfit Stratos 3 avec plus de 80 euros de réduction

L’Amazfit Stratos 3 est une montre intelligente axée sur les sports et les activités de plein air. Cela se voit dans la conception, avec un corps en acier inoxydable associé à du plastique renforcé pour assurer sa grande résistance et également le rendre léger lorsque nous le portons au poignet. De plus, il possède un bracelet en silicone avec une bonne ventilation et transpiration, ce qui est essentiel lorsque nous l’utilisons pour le sport.

Un autre détail dans lequel nous voyons qu’il s’agit d’une smartwatch idéale à utiliser à l’extérieur est son écran antireflet de 1,34 pouces, qui nous permet de voir parfaitement le contenu même si la lumière du soleil l’affecte directement. En plus de l’écran tactile, il dispose de quatre boutons latéraux qui nous permettent de contrôler son fonctionnement. Ils sont plus utiles que vous ne le pensez, surtout lorsque vos mains sont moites après avoir fait du sport ou lorsque vous êtes en pleine course.

Appuyez sur « Appliquer un coupon de 20 € » et obtenez cette Amazfit Stratos 3 complète pour un peu plus de 100 euros.

Dans la partie physique, l’Amazfit Stratos 3 dispose de 80 modes sportifs que vous pouvez utiliser pour connaître des données telles que les kilomètres parcourus, les calories brûlées ou encore le rythme moyen d’entraînement. De plus, grâce aux systèmes de positionnement GPS, GLONASS, BEIDOU et GALILEO, vous obtenez un positionnement plus rapide et plus précis. Il ne manque pas de capteur de fréquence cardiaque qui fonctionne 24 heures sur 24, avec des avertissements lorsque la fréquence est trop élevée.

Un autre des points forts de cette Stratos 3 est la performance de la batterie de 300 mAh, qui atteint sept jours d’utilisation lorsque nous la pressons au maximum. Une autre option consiste à utiliser le mode haute résistance, qui vous offre des notifications, onze modes sportifs et une surveillance de la fréquence cardiaque jusqu’à deux semaines. D’autre part, si vous allez l’utiliser pour vos aventures en plein air, vous pouvez profiter jusqu’à 70 heures d’affilée avec le GPS toujours activé.

Bien sûr, la montre intelligente dispose de Bluetooth pour que vous puissiez la connecter à votre mobile et recevoir des notifications d’applications comme WhatsApp, en plus de contrôler la lecture de musique. Une autre option consiste à enregistrer la musique en utilisant ses 2 Go de mémoire interne. Ensuite, il vous suffit de connecter vos écouteurs sans fil et le tour est joué, vous avez la musique pour vos entraînements.

