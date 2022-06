Cette application gratuite vous permet d’avoir l’une des meilleures fonctions de Google Pixel sur n’importe quel mobile

La fonctionnalité « It’s Playing » est l’une des fonctionnalités les plus populaires et les mieux notées des téléphones Google Pixel. Et maintenant, vous pouvez l’avoir sur n’importe quel mobile sans racine.

Depuis son introduction dans le Google Pixel 2 de 2017, la fonction « Now Playing » ou « It’s play » est devenue l’une des plus populaires et des plus appréciées par les utilisateurs de téléphones Google. Grâce à lui, il est possible de savoir à tout moment quelles chansons jouent autour de nous, grâce à un système de détection intégré à l’appareil lui-même, qui n’a même pas besoin d’une connexion Internet pour fonctionner.

Comme de nombreuses fonctionnalités exclusives à Pixel, Now Playing n’a jamais été proposé à d’autres fabricants d’appareils. Cependant, les développeurs du monde entier ont essayé de proposer des solutions similaires. Maintenant, l’un de ces développeurs a réussi à créer la meilleure adaptation à ce jour.

Son nom est Ambient Music Mod, et c’est une application gratuite et open source créée par le développeur Kieron Quinn, qui apporte la fonctionnalité « It’s Playing » du Pixel à pratiquement n’importe quel appareil Android.

Now Playing, disponible sur n’importe quel Android grâce à Ambient Music Mod

Jusqu’à présent, Ambient Music Mod était disponible via un module Xposed-Magisk, et par conséquent, il était nécessaire d’avoir un appareil rooté pour utiliser l’application. À partir de la version 2, Ambient Music Mod est disponible sans root sur n’importe quel mobile fonctionnant sous Android 12 ou supérieur.

Pour fonctionner, Ambient Music Mod nécessite l’utilisation de Shizuku, une application gratuite qui vous permet d’accorder des autorisations avancées aux applications installées sur l’appareil, via ADB.

Une fois installée, l’application nécessite certaines autorisations pour fonctionner. Lorsqu’il est entièrement configuré, le module Now Playing offre des fonctionnalités telles que l’accès à la base de données la plus récente des chansons et des artistes trouvés sur les appareils Pixel avec Now Playing, la détection automatique des chansons ou la possibilité d’afficher le nom de la chanson et votre artiste sur l’écran de verrouillage, comme sur les appareils Pixel.

Lors de nos tests, nous avons constaté que la reconnaissance des chansons d’Ambient Music Mod était presque aussi précise que Now Playing sur un appareil Google Pixel. Nous avons pu configurer et exécuter l’application en quelques minutes sur plusieurs téléphones mobiles de différentes marques, y compris les modèles Xiaomi et realme.

L’application est entièrement gratuite et open source. Le fichier APK peut être téléchargé via le référentiel GitHub à partir du lien que nous laissons sous ces lignes.

Rubriques connexes : Applications