Le Xiaomi Mi Band 7 a déjà sa première mise à jour : ce sont tous les "améliorations" qui inclus

Xiaomi Mi Band 7 Smartwatch - Version européenne - Avec 5 bracelets couleur TECHPUNT

Le Xiaomi Mi Band 7 se distingue par sa longue durée d'utilisation. Avec une utilisation normale, vous devez recharger le Mi Band 7 une fois tous les 14 jours, sans précédent pour un tracker de fitens dans cette gamme de prix ! Cet ensemble se compose de Xiaomi Mi Band 7 d'origine de couleur noire, comprenant 5 bracelets TECHPUNT de remplacement dans les couleurs noir, rouge, bleu marine, blanc et gris. Avec ces bretelles, vous pouvez facilement passer de différentes tenues et vous serez toujours élégant pour la journée! Le compteur d'oxygène du sang amélioré peut maintenant mesurer le taux d'oxygène dans votre sang 24h/24 et 7j/7. C'est un critère important pour votre santé générale! Le Mi Band 7 peut même mesurer votre niveau de stress, et s'il devient trop élevé, le Mi Band 7 vous donnera des conseils et des exercices de respiration. Le Xiaomi Mi Band 7 est un bel ajout à votre téléphone à tous égards. La montre montre montre et ressent quand vous recevez un appel. Vous pouvez également voir WhatsApps directement sur l'écran et obtenir des notifications Facebook et Instagram directement à l'intérieur. Une amélioration importante est le soutien de 120 types de sports différents. Pensez à la course, le cyclisme, mais aussi le ski. Avec les capteurs, vous surveillez très précisément la quantité de calories que vous brûlez, votre fréquence cardiaque moyenne pendant l'exercice de certains sports et bien plus encore.