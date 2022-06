Xiaomi remet ça : le Mi Band 7 fait un carton

Alors qu’on les attend en Europe et en Amérique latine, les bracelets Mi Band 7 de Xiaomi connaissent déjà le succès en Chine, se vendant à plus d’1 million d’unités en moins d’1 mois.

Avec ses générations précédentes, Xiaomi avait sûrement déjà les bracelets quantificateurs les plus vendus de l’industrie, mais ici le marché règne et bien que ces wearables ne soient pas des appareils que nous mettons à jour très souvent, la vérité est que nous avons déjà parmi nous la septième génération, ces Xiaomi Mi Band 7 qui ont déjà du succès en Chine.

Nous les attendons toujours en Europe et en Amérique latine avec des prix qui devraient osciller entre 50 et 60 euros, mais pour l’instant, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina, il semble que Haidian veuille déjà se vanter des chiffres de vente dans son pays natal, après avoir signé plus d’1 million d’unités vendues en moins d’1 mois des deux variantes de ces Mi Band 7.

Et c’est que le produit est intéressant et économique, proposant comme toujours des fonctionnalités au-dessus de tout autre aspect, et ajoutant à l’équation un écran plus grand de 1,62 pouces, en plus d’activer la connectivité NFC pour les paiements mobiles dans la version plus performante.

Pour le reste, ces Mi Band 7 ont tout ce que les générations précédentes avaient déjà, de la quantification avancée de la santé à la détection de 120 modes sportifs différents, en via la surveillance du sommeil, la surveillance de l’oxygène sanguin, le capteur de fréquence cardiaque en continu, le positionnement GPS et même la possibilité de professionnel analyse des données dans 4 modes sportifs.

Évidemment, cela fonctionne également comme une montre confortable pour la journée, donc l’option d’affichage permanent ne manquera pas pour profiter de l’AMOLED, et évidemment, elle a également une certification de résistance à l’eau avec la possibilité d’immersion jusqu’à 5 ATM qui vous assure la fonctionnalité en piscine ou en mer.

Si le prix de 50 ou 60 euros semblera assez juste en France, la réalité est qu’en Chine, les Mi Band 7 sont encore plus attractifs à partir de 249 yuans, ce qui en échange est un énorme 35 euros, même si le pire est que Nous ne sais pas encore quand Xiaomi va les amener sur les marchés internationaux.

