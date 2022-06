Téléphones Motorola avec le meilleur appareil photo

Aimes-tu la photographie? Tous ces mobiles Motorola ont beaucoup à vous offrir, puisqu’ils disposent des meilleurs appareils photo de la marque.

Mégapixels, nombre et type de capteurs, ouverture, zoom… Il y a plusieurs aspects auxquels vous devez faire attention lors du choix de votre prochain téléphone mobile si ce qui vous intéresse, c’est qu’il ait un bon appareil photo.

Le choix se complique, car les sections photographiques des smartphones ont fait des progrès incroyables ces derniers temps. C’est ainsi que nous vous le montrons en vous recommandant par exemple les téléphones Samsung avec le meilleur appareil photo.

A cette occasion, on s’intéresse à la firme Motorola pour analyser ses modèles et vous conseiller sur ceux qui disposent d’un système photographique plus poussé. Si vous recherchez un terminal d’entreprise avec lequel prendre de bonnes images et vidéos, vous devez porter une attention particulière à ces mobiles Motorola, car ce sont eux qui disposent des meilleurs appareils photo.

Top des meilleurs téléphones Motorola pour prendre des photos

Le catalogue mobile de Motorola n’a pas augmenté de manière significative ces dernières années, ce qui nous permet de sélectionner plus facilement les modèles les plus adaptés à la prise de photos. Si nous ne regardons que la section photographique, ce sont les meilleurs Motorola que vous puissiez acheter.

Motorola Edge 30 Pro

Le Motorola Edge 30 Pro est le roi du catalogue Motorola aujourd’hui, il n’est donc pas surprenant que la photographie soit l’une de ses sections les plus importantes. Il y a trois caméras à l’arrière, la principale étant un objectif de 50 MP qui fait de très bonnes captures. Ceci est accompagné d’un ultra grand angle de 50 MP et d’un angle de vision de 114 degrés, et d’une caméra de profondeur de 2 MP.

Si nous tournons le terminal, nous trouvons une impressionnante caméra frontale de 60 MP, un nombre de mégapixels pas courant sur le marché quand on parle de la lentille frontale. Si vous aimez vraiment prendre des selfies, vous voyez que le Motorola Edge 30 Pro est un bon achat.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, vous pouvez capturer des images en résolution Ultra HD 8K avec la caméra arrière et également en 4K avec la caméra avant. Bien sûr, il dispose d’un stabilisateur d’image pour obtenir des vidéos de meilleure qualité.

Ce Motorola Edge 30 Pro est également un excellent achat pour son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ainsi que l’écran OLED 144 Hz et la batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 68 W. En bref, c’est un mobile rond que vous pouvez généralement acheter avec de grandes remises sur Amazon.

Motorola Edge 20 Pro

Pour reprendre les termes de Motorola, cet Edge 20 Pro équipe le système de caméra le plus puissant de la firme à ce jour. Nous sommes face à un module avec trois caméras à l’arrière, la caméra principale étant de 108 MP. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est celui qui prend les meilleures photos. De plus, il dispose d’un macro ultra grand angle de 16 MP et d’un téléobjectif de 8 MP pour innover quelque chose de plus en matière de capture d’images. C’est ce dernier capteur, le téléobjectif, qui possède un zoom optique 5x. De cette façon, vous pouvez prendre des photos à distance sans perdre la netteté.

Quant à la caméra frontale, elle est située dans le trou de la partie centrale de l’écran et mesure 32 MP. Avec cette qualité, vous pourrez prendre de bons selfies et participer à des appels vidéo de manière claire. De plus, il dispose d’un mode appelé « Group Selfie » qui permet de faire un autoportrait de plusieurs personnes.

Au dos de l’Edge 20 Pro, un appareil photo principal de 108 MP se démarque.

Le Motorola Edge 20 Pro est également un excellent mobile pour capturer des images en mouvement. Son capteur de 108 MP peut enregistrer en UHD 8K (24 ips), UHD 4K (60/30 ips) et FHD (60/30 ips). Si vous voulez essayer le ralenti, vous pouvez le faire en FHD (960/240fps) et HD (360fps). Son capteur ultra grand-angle peut enregistrer en FHD (30fps), son capteur macro en UHD 4K (30fps) et FHD (60/30fps), et son téléobjectif en FHD (60/30fps).

Si vous avez aimé l’équipement photographique de l’Edge 20 Pro, sachez qu’il dispose également d’un écran FullHD+ OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870 avec Android 11, et d’une batterie de 4 500 mAh avec Charge rapide 30W. Il a un prix de vente conseillé de 699 euros, bien qu’il soit possible de le trouver moins cher.

Motorola Moto G200 5G

Le Motorola Edge 200 5G fait également partie des Motorola avec le meilleur appareil photo. Trois caméras sont montées à l’arrière, avec un objectif principal de 108 MP qui permet d’obtenir des photos de haute qualité. À ses côtés, vous pouvez également utiliser un ultra grand angle de 16 MP et un angle de vision de 120 degrés, ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, l’Edge 200 5G utilise une seule caméra frontale de 16MP.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, avec la caméra arrière principale, vous pouvez enregistrer en UHD 4K et Full HD, tandis qu’avec la caméra avant, vous pouvez le faire en Full HD. Bien sûr, en matière de photographie, vous disposez d’une grande variété de fonctions à utiliser pour obtenir de meilleures images, telles que le mode nuit ou l’optimiseur de scène.

Ce Motorola Moto G200 5G respire la puissance grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, avec lequel vous pouvez effectuer n’importe quelle tâche. De plus, il dispose d’un grand écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Il a été mis en vente pour 449 euros dans le modèle 8 Go + 128 Go, mais vous pouvez l’acheter moins cher sur Amazon.

Motorola Edge 20 Lite

Oui, le petit de la famille Edge 20 est également l’un des téléphones Motorola avec le meilleur appareil photo que vous puissiez acheter en 2021. Cela est principalement dû au spectaculaire appareil photo 108 MP qui est monté à l’arrière. De plus, le Motorola Edge 20 Lite dispose d’un capteur ultra grand angle de 8 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP.

Ce modèle s’engage également sur une grande qualité lorsqu’il s’agit de prendre des selfies, puisqu’il est équipé d’un appareil photo de 32 MP. Dans ce cas, c’est un seul appareil photo qui constitue le module de photographie à l’avant. Encore une fois, la marque choisit de l’inclure dans un trou sur l’écran.

Si ce qui vous préoccupe, ce sont les performances d’enregistrement vidéo, nous vous disons que l’Edge 20 Lite peut enregistrer en UHD 4K (30 ips) et FHD (60/30 ips) avec sa caméra arrière principale. Son ultra grand angle peut enregistrer en FHD (30fps), tandis que sa caméra macro peut le faire en FHD (30/60fps). Oui, avec l’Edge 20 Lite, vous pouvez également enregistrer au ralenti -UHD (120 ips), FHD (120 ips), HD (240 ips)- et il dispose d’un stabilisateur vidéo.

Le Motorola Edge 20 Lite, qui est commercialisé au prix de 349 euros, est une bonne alternative dans le milieu de gamme. En plus des spécifications susmentionnées, il dispose d’un écran FullHD + OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 720 5G et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W.

Quel mobile Motorola a le meilleur appareil photo ?

Le mobile Motorola avec le meilleur appareil photo est le Motorola Edge 30 Pro, car son appareil photo principal de 50 MP fait la différence par rapport aux autres modèles de la marque. De plus, il a la meilleure compagnie grâce à l’ultra grand angle de 50 MP, très utile pour prendre d’autres types de photographies. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, vous pouvez le faire en 8K (24 ips) et 4K (60/30 ips), ce qui nous laisse avec le mobile Motorola le plus complet en termes de photographie et de vidéo.

