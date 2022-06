L’un des Samsung Galaxy les moins chers reçoit également la mise à jour Android de juin

Cette mise à jour arrive sur le Samsung Galaxy A12 Nacho d’Inde avec la version de firmware A127FXXU5BVF2.

Samsung continue de mettre à jour l’ensemble de son portefeuille de terminaux, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Une bonne preuve en est qu’après avoir récemment mis à jour le Galaxy M23, on vient maintenant d’apprendre, grâce au média spécialisé SamMobile, que le géant coréen déploie également la mise à jour Android de juin 2022 dans l’un de ses smartphones les moins chers, le Samsung Galaxy A12 Nachos.

Le Samsung Galaxy A12 reçoit la mise à jour de juin 2022

Samsung déploie la mise à jour Android de juin 2022 vers la dernière version de l’un de ses combinés moins chers, le Galaxy A12 Nacho, numéro de modèle SM-A127F, en Inde, bien qu’il soit prévu de le déployer dans plus de régions au fil du temps. quelques semaines.

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy A12 Nachos en Inde avec la version de firmware A127FXXU5BVF2 et inclut le correctif de sécurité de juin 2022, qui corrige un total de 66 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et améliore la stabilité globale de l’appareil. .

Il faut se rappeler que la société coréenne a lancé le Samsung Galaxy A12 Nacho au milieu de l’année dernière avec Android 11 fonctionnant sous One UI 3.1 et l’a mis à jour il y a quelques semaines vers Android 12.

Ces 9 téléphones Samsung bon marché reçoivent déjà Android 12

Si vous avez un Samsung Galaxy A12 Nacho et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil. Si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

