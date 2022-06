4 applications pour gérer les factures avec votre mobile

Vous n’avez pas besoin de programmes complexes, à partir de certaines de ces applications, vous pouvez gérer la facturation de votre entreprise.

Les applications mobiles permettent toutes sortes de tâches, y compris la possibilité de faire des factures. Pour un indépendant, il peut être judicieux de faire votre facturation à partir de l’une de ces applications, car en raison de leurs caractéristiques, elles sont idéales pour établir des factures rapidement, mais avec une validité juridique complète et avec une apparence professionnelle. Ce sont les 4 applications de facturation qui ne devraient pas manquer sur votre mobile lorsque vous demandez des comptes à vos clients.

4 applications de facturation pour votre téléphone portable

Invoice Home

L’une des applications essentielles qui vous permet de créer des factures avec un look professionnel et sans trop de complications. Cette application dispose d’une bonne batterie de modèles, vous permettant également d’inclure des logos avec lesquels vous pourrez orner vos factures. Les factures, une fois établies, peuvent être rapidement envoyées par e-mail aux clients. L’application est gratuite, tant que vous ne dépensez pas plus de 1 000 euros en facturation. Dès lors, il coûte 6,99 euros par mois dans sa version illimitée. Il est fortement recommandé et est disponible pour Android et iOS.

➡️ Télécharger Invoice Home sur Android ou iOS

Facture facile

La simplicité personnifiée dans une application, mais pas ses fonctionnalités. Easy Invoices a tout ce dont vous avez besoin, de l’établissement d’un budget à la préparation d’une facture au format professionnel. Il a pas mal d’options supplémentaires, nous pouvons donc dire que c’est une proposition intéressante. L’inconvénient qu’il présente est qu’il ne permet de faire que 3 factures par mois gratuitement. Si vous souhaitez débloquer cette limitation, le prix passe à 59,99 euros par an, ce qui n’est pas mal du tout. Il est disponible pour Android et pour iOS.

➡️ Télécharger Facture facile sur Android ou iOS

Invoice2go

Tout ce dont vous avez besoin dans une application de facturation se trouve dans Invoice2go. Vous pouvez envoyer des factures à vos clients confortablement et avec une apparence très professionnelle. Avez-vous préparé un budget et l’a-t-il matérialisé par une facture ? C’est fait, un simple geste suffit pour y parvenir. L’application permet un haut degré de personnalisation, en plus, vous enregistrez toutes vos factures et votre agenda dans le cloud. Le prix de l’application est de 5,99 euros par mois si nous voulons l’utiliser sans limites.

➡️ Télécharger Invoice2go sur Android ou iOS

Contasimple – Factures

Tout ce que vous demandez à partir d’une application de facturation est fourni par Contasimple. Très complet, avec des options intéressantes comme pouvoir télécharger la facture en PDF ou l’envoyer par e-mail aux clients, en font une proposition intéressante. Il vous permet également de suivre vos dépenses en saisissant des tickets ou des factures. Vous pouvez l’utiliser gratuitement avec des limitations, comme ne pas pouvoir personnaliser vos factures, mais pour 8,95 euros par mois, il dispose d’une application très compétitive.

Ces 4 applis sont de bonnes propositions si vous souhaitez facturer sans trop d’effort depuis votre mobile. En raison de sa polyvalence, des options disponibles et de l’aspect professionnel de vos factures, chacune d’entre elles peut être la solution que vous recherchiez.

➡️ Télécharger Contasimple sur Android ou iOS