Pourquoi vous ne pouvez pas appeler un numéro spécifique : causes et solutions

Si vous ne pouvez pas appeler un numéro de téléphone, dans ce guide, nous expliquons les causes possibles et les solutions du problème.

Il n’est pas très courant que cela se produise, mais il est possible qu’à certaines occasions vous ne puissiez pas appeler un numéro de téléphone spécifique. Dans ce guide, nous connaissons les causes qui peuvent causer ce problème et également les solutions que vous pouvez utiliser pour résoudre la situation et, enfin, pouvoir communiquer avec le numéro de téléphone que vous devez appeler.

Avant d’utiliser une méthode, vérifiez que votre mobile ne rencontre des problèmes pour appeler qu’un numéro de téléphone spécifique, pas tous. Peut-être que vous n’avez pas de connexion au réseau et que vous ne vous en êtes pas rendu compte, dans ce cas la solution est de régler les problèmes de connexion avec l’aide de votre opérateur. Ensuite, nous verrons les raisons possibles pour lesquelles vous ne pouvez pas appeler un numéro précis, ainsi que les solutions, pour que vous n’ayez pas à recourir à d’autres téléphones pour établir la communication.

Raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas appeler un numéro de téléphone

Vous ouvrez l’application téléphone, composez le numéro avec lequel vous souhaitez communiquer et, surprise, il est impossible de passer l’appel, il n’y a pas de tonalité. Si cela vous arrive lorsque vous appelez un numéro de téléphone spécifique, et pas tous, l’une des raisons peut être que l’autre utilisateur vous a bloqué.

Dans ce cas, le blocage peut être effectué via la carte SIM et également via l’application téléphonique elle-même, en la configurant pour rejeter les appels envoyés par votre numéro de téléphone.

Vous devez être particulièrement prudent lorsque vous utilisez ces fonctions de blocage, car il est possible qu’en jouant avec votre mobile, vous bloquiez involontairement un numéro de téléphone avec lequel vous parlez souvent. Ainsi, lorsque vous tenterez de l’appeler à nouveau, ce sera totalement impossible.

De plus, bien que ce soit une cause un peu idiote, il est également possible que vous ne puissiez pas appeler un numéro de téléphone spécifique car vous l’avez enregistré davantage dans le répertoire. De cette façon, peu importe combien vous appuyez sur le nom, l’appel ne peut pas être effectué avec succès. Heureusement, les deux causes ont une solution facile.

Solutions pour appeler un numéro spécifique

Si un être cher ou une connaissance a bloqué votre numéro de téléphone par inadvertance, vous pouvez suivre un processus simple pour inverser la situation. En fait, il existe deux sections différentes sur votre mobile où le blocage peut avoir été effectué. D’une part, vous pouvez procéder au déverrouillage via l’application du téléphone en suivant ces étapes :

Ouvrez l’application Téléphone sur votre smartphone. Appuyez sur le contact bloqué. Appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur « Supprimer de la liste bloquée ». Le nom de la fonction peut varier selon la marque du mobile, mais cela indiquera clairement qu’il s’agit de l’outil pour débloquer le numéro de téléphone. Confirmez que vous souhaitez supprimer ce numéro en appuyant sur l’option « Supprimer de la liste de blocage ».

Une autre option pour débloquer les appels d’un numéro de téléphone se trouve dans la « Liste noire » du terminal, à laquelle vous pouvez accéder via les paramètres. Voici la procédure à suivre :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre mobile. Entrez la section « Carte SIM et données mobiles », ou un nom similaire. Faites défiler vers le bas et accédez à « Paramètres d’appel ». Accédez à la section « Définir les règles ». Entrez « Bloquer les appels » ou « Liste noire » et procédez au déblocage du numéro de téléphone en question afin qu’il puisse vous rappeler.

Les étapes à suivre peuvent varier selon la couche de personnalisation de votre mobile, mais vous pouvez utiliser le moteur de recherche présent dans l’application Paramètres pour accéder aux paramètres d’appel de votre téléphone. De plus, vous pouvez également rechercher le terme « Numéro de bloc » ou similaire pour accéder rapidement à la fonction spécifique.

Si la cause de l’impossibilité d’appeler un numéro de téléphone trouve son origine dans l’annuaire téléphonique, comme nous l’avons déjà mentionné, il suffit de composer le numéro directement depuis le clavier du téléphone pour le résoudre. Ensuite, il est préférable d’éditer le contact pour pouvoir le rappeler directement à partir de là.

Si le blocage de votre numéro de téléphone n’a pas été une erreur, il est préférable que vous respectiez la décision de la personne qui ne souhaite pas que vous la contactiez via des appels.

