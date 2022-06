5 gadgets Xiaomi pour profiter d’un été différent

Vous pouvez installer un home cinéma, être au frais toute la journée et vous promener au soleil.

L’arrivée de l’été est déjà inévitable, tout comme les achats à bon prix que nous vous proposons aujourd’hui. Et c’est que passer un été chaud et en sueur n’est agréable pour personne, c’est pourquoi nous voulons que vous soyez au frais, à l’aise, en bonne santé et que vous passiez parfois un bon moment. Aujourd’hui, nous vous montrons une série de gadgets Xiaomi qui changeront votre maison et votre été à parts égales.

Xiaomi fabrique depuis des années une grande variété d’appareils technologiques de haute qualité, des scooters électriques, en via les purificateurs d’air, les ventilateurs ou les projecteurs de cinéma maison. Actuellement, ses prix sont abordables pour tous les publics, et la qualité de ses finitions ne vous laissera pas indifférent.

Obtenez le meilleur de Xiaomi pour cet été

Antivol My Electric Scooter 3 + : le constructeur a été l’un des premiers à populariser et mettre les trottinettes électriques dans toutes les poches. Ce modèle est la 3ème génération d’une famille réussie d’appareils de mobilité Xiaomi qui héberge d’innombrables succès. Ce scooter est en aluminium, il a des roues pneumatiques de 8,5″, une puissance maximale de 600 W qui atteint une vitesse allant jusqu’à 25 km/h et une autonomie allant jusqu’à 30 km. Dans une vie normale, vous ne rechargerez pas le scooter jusqu’au bout de 10 jours, mais si vous l’utilisez plusieurs km en été, vous devrez le faire brancher tous les soirs. Il est livré avec un cadenas spécial scooter à combinaison de chiffres.

My Smart Standing Fan 2 : l’été s’annonce assez chaud et humide, et quoi de mieux pour se ventiler qu’avec un bon ventilateur qui émet un vent le plus naturel possible, comme si une brise fraîche en sortait. Ce modèle a jusqu’à 100 niveaux d’intensité, composés de 7 lames, un mode très silencieux et un contrôle via l’application et Alexa. Il est fait de cuivre et d’aluminium, pèse un peu plus de 4 kg et est réglable en hauteur et pivotant.

My Smart Projector 2 : Rentrer à la maison après la plage, la piscine ou une promenade à la campagne en été et mettre un bon film ou une bonne série avec le fan précédent se concentrant sur vous est une sensation très agréable. Ce projecteur de cinéma maison Xiaomi a une résolution native de 1080p, une luminosité de 500 lumens ANSI, une connexion Android TV 9.0 intégrée, une connexion WiFi 5 et une projection jusqu’à 120 pouces sans perte de qualité. Il s’agit d’un projecteur de lumière LED, donc sa durée de vie va jusqu’à 30 000 heures (si vous l’allumez 2 heures par jour, vous avez 41 ans plus ou moins). Il peut être considéré comme l’un des meilleurs mini projecteurs du marché.

Mon purificateur d’air 3C : avoir l’air de sa maison propre en été (et à tout moment de l’année) est essentiel pour éviter, d’une part, les allergies indésirables, d’autre part, les virus et bactéries libres en suspension, ou éliminer la fumée et les mauvaises odeurs de certains cuits devenus incontrôlables. Ce purificateur peut être programmé avec l’application Xiaomi Mi Home, échanger le filtre HEPA qui est inclus, a un nettoyage à 360 degrés, un écran OLED qui indique le mode de nettoyage, la quantité de particules dans l’air à nettoyer et un indicateur de couleur en fonction de la « saleté » de votre air. Il convient aux pièces d’environ 40-45 m². Je l’ai dans le salon-cuisine et programmé pour fonctionner pendant 5 heures à l’aube 3 jours par semaine, donc je n’ai pas à me soucier de l’allumer tous les 2×3.

Mon Humidificateur Antibactérien Intelligent : Cet humidificateur est compatible avec le purificateur d’air précédent. Gardez à l’esprit que le purificateur absorbe toute fumée ou vapeur d’eau qui passe à proximité. Ce gadget stérilise l’environnement avec la lumière UV-C et élimine ainsi les virus et les bactéries dans l’air. Son réservoir est de 4,5 litres, suffisant pour fonctionner pendant environ 12 à 15 heures d’affilée. Il dispose également d’une lumière LED colorée qui illumine et donne une atmosphère à votre pièce. La buse d’émission de vapeur d’eau est préparée de manière à ce que l’eau ne détrempe pas la table sur laquelle l’humidificateur est placé.

Tous ces gadgets sont idéaux pour améliorer certains aspects de notre été. Soit parce que vous avez besoin de plus de fraîcheur, soit parce que vous avez besoin d’un air beaucoup plus pur, soit parce que vous souhaitez également profiter d’un film sur grand écran à la maison après avoir fait une bonne balade avec le scooter électrique. Ces appareils Xiaomi sont merveilleux. Certains d’entre eux ont des versions supérieures (un peu plus chères), mais cela pourrait être ce que vous recherchez avec un budget plus ouvert.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.