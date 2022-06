Libérez de l’espace : de cette façon, vous pouvez voir et gérer la mémoire occupée par vos chats WhatsApp

WhatsApp dispose d’un outil qui vous permet de voir la quantité de mémoire occupée par chaque chat et de supprimer facilement des fichiers volumineux. De cette façon, il vous sera beaucoup plus facile de libérer de l’espace.

Dans ce guide, nous expliquons comment vous pouvez voir combien d’espace chaque chat que vous avez ouvert dans WhatsApp occupe et supprimer leurs fichiers pour libérer facilement de l’espace. Ceci est possible grâce à un outil natif très utile de la plate-forme de messagerie elle-même, car il nous permet de récupérer facilement et rapidement de la mémoire.

Il est courant pour nous de parler et de partager des fichiers dans les conversations WhatsApp sans se rendre compte qu’ils occupent progressivement une grande partie de l’espace libre sur le téléphone mobile. Grâce à cette fonction du service, nous pouvons voir quels chats nous « volent » le plus d’espace, voir combien de mégaoctets ils occupent et, plus tard, supprimer les gros fichiers de ces conversations pour gagner quelques gigaoctets gratuits.

Comment voir et gérer l’espace occupé par chaque chat WhatsApp

En 2020, WhatsApp a lancé un nouvel outil pour libérer de l’espace qui est intégré à l’application mobile elle-même. Comme nous l’avons dit, c’est une fonction très utile pour voir précisément quelle partie de la mémoire du terminal nos conversations occupent et, si elles ne sont plus nécessaires, pour supprimer certains fichiers pour effectuer un bon nettoyage.

Si vous découvrez que votre smartphone manque de mémoire, vous pouvez utiliser cet outil WhatsApp pour libérer de l’espace, car il est courant que le stockage occupé par l’application augmente sans que nous nous en rendions compte. Ensuite, nous voyons étape par étape comment voir et gérer la mémoire occupée par chaque chat :

Ouvrez WhatsApp et appuyez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Appuyez sur l’option « Paramètres ». Entrez dans la section « Stockage et données ». Accédez à la section « Gérer le stockage ». Faites défiler vers le bas et dans la section « Chats », vous pouvez voir chaque conversation avec le nombre de mégaoctets qu’elle occupe. Ils sont classés de la plus grande à la plus petite taille. Appuyez sur la conversation dont vous souhaitez supprimer les fichiers pour libérer de l’espace. Sélectionnez manuellement les fichiers que vous souhaitez supprimer ou cochez la case « Sélectionner tout ». Appuyez sur le bouton de la corbeille dans le coin supérieur droit pour supprimer les fichiers sélectionnés.

Si vous regardez l’icône à gauche de la corbeille, vous verrez une étoile qui vous permet également de marquer les fichiers que vous avez sélectionnés comme messages étoilés. De plus, un autre fait à garder à l’esprit est que cet outil de gestion de stockage fonctionne à la fois pour les discussions individuelles et pour les groupes.

Une fois que vous aurez vérifié la facilité d’utilisation de cette fonction, n’hésitez pas à y accéder de temps en temps pour effectuer un bon nettoyage. Les fichiers s’accumulent très facilement dans WhatsApp, donc cette application est toujours l’une de celles qui prennent le plus de place. De plus, c’est beaucoup plus normal maintenant que l’envoi de fichiers jusqu’à 2 Go est autorisé.

Si vous souhaitez d’autres astuces pour libérer l’espace occupé par cette application, nous vous recommandons de vider le cache de WhatsApp. D’autre part, une solution différente consiste à enregistrer automatiquement les photos WhatsApp sur la carte SD.

