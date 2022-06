Les mobiles avec le taux de rafraîchissement le plus élevé que vous puissiez acheter (2022)

Black Shark 5 Pro [5G] Smartphone 12+256Go, Écran 6,67" E-Sports OLED 144Hz, Snapdragon 8 Gen 1, Caméra 108MP, Batterie 4650 mAh, 120W Hyper Charge, LPDDR5+UFS3.1, (Version Mondiale) (Noir Stellaire)

Snapdragon 8 Gen 1 - Avec un CPU et un GPU entièrement mis à niveau dans un processus de 4nm, Snapdragon 8 Gen 1 offre des performances inégalables pour libérer toute la puissance de votre Black Shark 5 Pro. Processus 4nm, performances plus fortes faible consommation d'énergie. Cortex-X2 Super Core, jusqu'à 3,0 GHz. Pleine puissance LPDDR5-6400 Mbps, 16% plus rapide que la génération précédente. SA/NSA dual mode 5G et Wi-Fi6 amélioré. Optimisation des performances GameEngine, notre technologie d’AI Process Monitoring + Thermal Control stabilise les performances des images et le système tout au long de la journée. Refroidissement liquide à double VC - Avec deux grandes plaquttes VC des deux côtés du téléphone et des alliages de cuivre directement attachés pour couvrir à 100% les composants centraux, la dissipation thermique peut être beaucoup plus efficace par rapport au gel thermique traditionnel, gardant Black Shark calme et frais dans chaque jeu. Hyper Charge à 120W - Maintenant sous deux vitesses. Chargez votre téléphone à 100% en moins de 15 minutes en Mode Ultime, ou prenez 24 minutes en Mode Constant. Plus que 1 200 cycles de charge, durée de vie de la batterie plus longue que la norme industrielle. Matériau à changement de phase, résoudre efficacement le problème de chauffage pendant la charge, stabiliser la progression de la charge. Charge par bypass, l'adaptateur contourne la batterie et alimente directement le téléphone, ce qui améliore la durée de vie de la batterie et réduit efficacement la charge de dissipation thermique. Écran E-sports de 144Hz - Profondeur de couleur de 10-bit. L'écran OLED de 6,67 pouces du Black Shark 5 Pro offre une expérience visuelle ultra fluide et claire dans chaque jeu. Avec les deux capteurs de lumière ambiante à 360° et les niveaux de luminosité de 16 000, l'écran du Black Shark 5 Pro est toujours adapté à un niveau confortable dans tous les environnements. TouchControl Master, la fréquence d'échantillonnage tactile de 720 Hz. Écran tactile sensible à la pression à double zones. Meilleures améliorations des opérations à l'écran, permettant la fonctionnalité tactile 3D par pression du doigt. Vous pouvez facilement faire des opérations complexes avec deux doigts dans un jeu. Déclencheur magnétique Pop-Up - Micro-commutateurs intégrés pour jeu, qui ont un toucher net et une réponse de déclenchement sensible, enflammant la passion pour le jeu sur le bout de vos doigts. Les déclencheurs vous permettent d'allumer la lampe de poche, de libérer la RAM, d'enregistrer de l'audio, de prendre des captures d'écran, d'enregistrer l'écran, etc. Un clic pour ouvrir les applications. Premier classé dans le classement audio DXOMARK, Audio Magistral - Nous utilisons deux haut-parleurs phares et un système acoustique puissant avec 4 puces de pilote à l'intérieur du téléphone, combinés à plusieurs algorithmes audio tels que NLC et l'excellente force d’accord des ingénieurs audio Black Shark, les basses sont choquantes et immersives, et les aigus sont transparents et lumineux, de sorte que l'auditeur semble être dans la réalité. Haut-parleurs stéréo linéaires / Matrice à 4 micros / Moteur linéaire à axe X Caméra principale 108MP - Pour la première fois, nous avons utilisé une caméra 108MP dans notre téléphone de jeu, pour offrir des photos ultra-claires à chaque prise de vue. Audio Zoom - la fonction de zoom de la source sonore peut zoomer sur la source sonore spécifiée, zoomer sur la source sonore tout en zoomant sur l'écran et suivre dynamiquement la voix du protagoniste. 13MP Caméra grand angle de 120° / 108MP Caméra principale de 1/1,52" / 5MP Téléobjectif AF 3-7 cm RESTEZ À L'ÉCOUTE JUSQU'À LA DATE DE SORTIE EN JUIN. OBTENEZ CE NOUVEL APPAREIL EN JUIN À UN PRIX DE RÉSERVATION ANTICIPÉE.