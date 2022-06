Les meilleurs sites pour mettre plusieurs liens sur les réseaux sociaux

Saviez-vous que mettre plusieurs liens sur les réseaux sociaux est très simple ? Avec ces sites Web que nous vous montrons ci-dessous, vous pouvez facilement générer du trafic vers tous vos sites.

Comme vous le savez, Instagram ou Twitter lui-même vous permettent uniquement de placer un lien dans votre profil ou votre biographie. Il s’agit d’une limitation pour toutes les personnes ou entreprises qui s’appuient sur ces réseaux sociaux pour se promouvoir ou faire connaître leurs produits et services.

Cependant, il existe une solution très simple qui peut faire une grande différence dans votre stratégie marketing et vous aider à mettre plusieurs liens sur les réseaux sociaux dans votre profil au sein de n’importe quel réseau social.

Ce ne sont ni plus ni moins que les sites Web spécialisés qui vous permettent de gérer un grand nombre de liens vers d’autres réseaux sociaux, sites Web, canaux de service client et même votre boutique en ligne. Si vous voulez savoir ce qu’ils sont, voici quelques-uns des plus populaires aujourd’hui.

Les meilleures applications pour avoir des followers sur Instagram, elles sont gratuites !

Les meilleurs outils pour mettre plusieurs liens sur les réseaux sociaux

arbre de liens

ContactInBio

Appuyez sur Bio

site de camp

Linkr.in

LinkIn.Bio

Beaucoup.lien

Si vous êtes lié au monde numérique et aux réseaux sociaux, il est possible que certaines des alternatives que nous vous présentons vous soient familières. Cependant, il en existe d’autres qui, bien qu’ils ne soient pas aussi célèbres, sont tout aussi utiles et fonctionnels. Cela dit, apprenons à les connaître plus en détail.

arbre de liens

Peut-être l’option la plus populaire de la liste et ce n’est pas par hasard. Linktree est très simple, confortable, intuitif et sécurisé lorsqu’il s’agit de créer un espace où vous pouvez afficher tous vos liens vers n’importe quel réseau social, blog, site Web, formulaire de contact et plus encore. Sans oublier que vous pourrez obtenir des statistiques, des analyses et combiner avec des outils tiers pour améliorer encore l’ensemble de votre stratégie marketing.

Il dispose d’un éditeur très simple à utiliser, où vous pouvez gérer tout votre contenu par simple glisser-déposer. De plus, il est très personnalisable, idéal à combiner avec votre image de marque personnelle ou de marque. Il propose une option gratuite assez complète et suffisante pour la plupart des utilisateurs. Dans tous les cas, vous pouvez choisir la prime.

ContactInBio

Une autre option très courante est ContacInBio. Connu comme l’un des concours de Linktree, il vous offre encore plus d’options. Non seulement vous pourrez créer la page de destination bien connue avec tous vos liens, mais elle vous fournira également un formulaire de contact pour vous connecter avec les utilisateurs potentiels qui vous visitent.

Vous pourrez insérer des blocs de texte, un carrousel d’images et, bien sûr, des liens vers d’autres réseaux sociaux. Il dispose de nombreux modèles gratuits et payants que vous pouvez choisir en fonction de vos goûts et de vos besoins. Sans aucun doute, il est très complet et facile à utiliser.

Appuyez sur Bio

Tap Bio a une convivialité très similaire à ce que nous trouvons dans Linktree. Cependant, il diffère en ce qu’il offre plus d’options de personnalisation pour votre page, en pouvant ajouter des boutons et des arrière-plans pour lui donner un style plus unique.

De plus, nous pouvons souligner le style de cet outil, puisque l’interface est similaire à Instagram Stories, seulement elles sont appelées « cartes ». Vous pouvez choisir entre différents modèles gratuits ou créer le vôtre (version payante). Si vous souhaitez donner un style différent à vos liens de réseaux sociaux, vous devez en tenir compte dans vos options.

site de camp

Camping est une autre excellente option pour partager vos liens vers d’autres réseaux sociaux. Sa fonction est similaire à n’importe quelle autre de cette liste, mais elle se distingue par certains aspects gratuits tels que la possibilité d’inclure le logo de votre marque et d’adapter la couleur de fond pour qu’elle se démarque de la meilleure façon.

Quant à sa version payante, le forfait premium est au prix de 7,00 $ et nous avons constaté qu’il permet de supprimer le filigrane de votre page de destination, d’utiliser votre propre domaine et de l’intégrer à d’autres plates-formes tierces.

Linkr.in

Si vous cherchez une option 100% gratuite pour mettre plusieurs liens sur les réseaux sociaux, alors vous devriez choisir Linkr.in. Cette plateforme offre une expérience presque similaire à ce que vous propose Linktree, mais sans aucun prix.

Bien sûr, vous devez considérer qu’il s’agit d’un outil très basique, même s’il fonctionne à merveille. Si dans tous les cas vous cherchez un plugin pour partager tous vos liens sur les réseaux sociaux mais que vous ne voulez pas vous casser la tête, voici votre meilleur allié.

LinkIn.Bio

Un autre des outils les plus complets lorsqu’il s’agit de mettre divers liens sur les réseaux sociaux. Lors de la création de votre page de destination, vous pouvez ajouter des liens vers d’autres profils, votre site Web et même ajouter une sorte de publication de carrousel et les lier à un site Web.

Cet outil vous permet d’ajouter jusqu’à cinq liens par publication, des liens de programme, de suivre les liens et il est possible de l’utiliser dans jusqu’à deux comptes Instagram Business différents. Bien sûr, la personnalisation est assez limitée. Il a une option gratuite et une option payante que vous pouvez choisir selon vos préférences.

Beaucoup.lien

Enfin, Many.link est une plateforme qui lit les liens ajoutés dans la description des photos que vous publiez sur votre compte Instagram. C’est la solution parfaite si vous avez une boutique en ligne. Et comment ça marche ? Simple! Vous devez entrer sur leur site Web et vous inscrire.

Son interface est facile à utiliser et vous offre des options de personnalisation, vous n’avez donc pas besoin d’être un expert des réseaux sociaux pour apprendre à l’utiliser. Sélectionnez une publication et ajoutez un lien vers n’importe quel site Web, il sera affiché et permettra à tous les utilisateurs qui visitent votre Many.link d’accéder à ce site Web à partir de la photo.

Comme vous le verrez, vous disposez de nombreuses options pour mettre divers liens sur les réseaux sociaux, choisissez celui que vous aimez le plus et commencez à générer du trafic vers tous vos profils de manière simple et rapide.

11 idées de Stories Instagram qui vous feront briller sur ce réseau social

Sujets connexes : Technologie