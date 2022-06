Apple et Samsung en tête : ce sont les smartwatches les plus vendues au monde

Une étude révèle quelles sont les montres connectées les plus vendues aujourd’hui. Sans aucun doute, Apple et Samsung sont les grands gagnants.

La popularité croissante des montres connectées est une réalité indéniable, avec de plus en plus d’unités vendues dans le monde chaque année. Une grande partie de la « responsabilité » de cette croissance incombe à Apple et à Samsung, car leurs montres connectées se vendent très facilement. En fait, nous avons récemment appris que la moitié des montres intelligentes vendues dans le monde provenaient d’Apple et de Samsung.

Maintenant, grâce à une étude réalisée par Francisco Jeronimo, un analyste d’IDC, nous découvrons également quelles montres connectées se sont le plus vendues au cours du premier trimestre 2022. Les résultats de la recherche, publié sur votre compte Twitter, précisent que l’Apple Watch Series 7 a été la grande reine du marché de janvier à mars. Mais il y a plus, car Jeronimo a révélé quels sont les quatre autres modèles qui ont également du succès.

Apple et Samsung ont les smartwatches les plus vendues

On l’a déjà vu, l’Apple Watch Series 7 est la montre connectée qui s’est le plus vendue durant les trois premiers mois de l’année. On rappelle qu’il propose quelques nouveautés par rapport à la génération précédente, comme un écran avec une courbure plus prononcée et une charge plus rapide pour le recharger complètement en moins d’une heure. Bien qu’étant l’un des modèles les plus chers du marché, il a réussi à captiver une grande partie du public.

La deuxième smartwatch la plus vendue au premier trimestre 2022 est l’Apple Watch SE, une alternative moins chère qui se passe de certaines fonctions importantes telles que le mode écran toujours allumé ou la charge rapide. Pourtant, c’est une montre intelligente avec de très bonnes performances.

À la troisième place du classement, on retrouve un produit Samsung, plus précisément la Samsung Galaxy Watch 4 qu’il a présentée en 2021. Le constructeur sud-coréen a opté pour un design aux lignes plus droites et plus élégant, en plus d’un écran de haute qualité, une excellente performance et une autonomie d’environ deux jours. De plus, la version Bluetooth 40 millimètres a un prix d’origine inférieur à 300 euros, un prix assez abordable qui peut contribuer à son succès.

On ne quitte pas Samsung, car la quatrième smartwatch la plus vendue au monde est la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. La principale différence avec la version standard réside dans le design, avec une lunette tournante qui n’est pas présente sur l’édition sportive.

Pour compléter le top 5 nous revenons à Apple, car son Apple Watch Series 3 se vend toujours facilement. Son succès réside peut-être dans le fait qu’il s’agit d’une montre intelligente lancée en 2017, de sorte que sa valeur chute déjà considérablement. Cependant, Apple prévoit de mettre fin à sa continuité dans les mois à venir, il disparaîtra donc bientôt de cette liste de best-sellers.

Comme nous pouvons le voir, Apple et Samsung dominent librement le marché des smartwatch. Peut-être qu’avec l’engagement croissant de marques comme Xiaomi, dans les prochaines listes, nous trouverons de nouveaux membres. Soyez prudent, car dans le monde, il n’y a pas que de nouvelles montres connectées qui sont vendues. Fait pertinent, 2021 a été une année record sur le marché des montres connectées d’occasion. Sans aucun doute, les données pour 2022 seront très intéressantes.

