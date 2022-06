Le mobile modulable et respectueux de Fairphone ne s’achète pas : bienvenue au défi de l’économie circulaire

Le nouveau forfait Easy de Fairphone réinvente la façon de profiter de la technologie et nous aidera également à respecter l’environnement en prenant soin du cycle de vie de vos téléphones.

La société néerlandaise Fairphone nous avait déjà présenté son quatrième smartphone modulaire à la fin de l’année dernière 2021, même si le modèle le plus durable de l’industrie mobile devait encore donner à sa stratégie commerciale une tournure supplémentaire pour devenir un appareil 100 % circulaire et respectueux. .

Ils étaient au courant chez Fairphone, donc ce nouveau et séduisant Fairphone 4 5G va désormais être proposé avec un nouveau forfait Easy qui pointe vers l’économie circulaire, et dans la foulée va tenter de révolutionner notre façon de consommer la technologie.

L’idée de Fairphone est en effet de ne plus jamais avoir à acheter de smartphone, et directement dans le même communiqué de presse dans lequel il annonce son forfait Easy, le constructeur européen nous montre qu’il est très sérieux sur ce nouveau service d’abonnement qui, en les mots de l’entreprise « font passer ses ambitions circulaires au niveau supérieur ».

Ici, nous vous laissons le lien vers l’annonce de Fairphone Easy, et maintenant nous continuons à expliquer la proposition :

Il existe déjà d’autres fabricants et opérateurs qui nous proposent des options similaires pour la location d’appareils, bien que dans le cas de Fairphone, ils vont encore plus loin car l’idée des Néerlandais est que nous n’achetons jamais le smartphone ni ne le considérons comme le nôtre, mais plutôt que nous souscrivons et nous l’utilisons pour un montant mensuel qui aura des bonus si nous prenons soin du smartphone ou si nous le rendons en bon état, par exemple.

Pas en vain, Fairphone veut nous proposer un système 100% circulaire dans lequel ils conditionnent les appareils, vous les utilisez pendant autant de mois que vous le souhaitez et le terminal revient dans l’arène à nouveau conditionné pour son prochain utilisateur, en changeant les pièces qui sont nécessaire car nous sommes face à un appareil totalement modulaire et avec la note la plus élevée en réparabilité d’iFixit, un 10 sur 10.

Avec Fairphone Easy, le fabricant néerlandais nous propose d’étendre sa gestion des produits au-delà de la vente proprement dite, en couvrant tout leur cycle de vie et en les récupérant ensuite pour les recycler ou leur donner une nouvelle vie avec un nouvel utilisateur.

Le service Easy comprend un smartphone Fairphone 4 5G avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi que son éventuel remplacement ou réparation en cas de panne ou de casse, en ajoutant la maintenance et toutes les mises à jour nécessaires. Les économies résident dans l’entretien que vous accordez au terminal, car mieux vous le conservez et plus vous l’avez longtemps, moins vous paierez chaque mois.

Ainsi, Fairphone garantit une utilisation responsable et un cycle de vie beaucoup plus durable des produits électroniques, favorisant une utilisation prolongée et assurant à la fois sa réutilisation et le recyclage correct des composants défaillants.

Le service peut être contracté pour l’instant aux Pays-Bas sur le site officiel du fabricant, bien qu’il soit prévu de l’étendre à d’autres marchés, et les prix proposés par Fairphone sont les suivants :

Fairphone Easy (3 mois).- 34 €/mois

Fairphone Easy (12 mois).- 29€/mois

Fairphone Easy (36 mois).- 24 €/mois

Fairphone Easy (60 mois).- 21 €/mois

Bien sûr, de Fairphone, ils nous donnent toutes les facilités pour que nous puissions profiter de notre nouveau smartphone écologique sans problème dès le premier jour, bien que le fabricant n’inclue pas de chargeur ou de câble dans le service, nous devrons donc avoir un câble USB Type-C et un chargeur mural.

Ils comprennent une coque arrière de protection, ainsi qu’un protecteur d’écran qui arrive de l’usine, ajoutant les avantages déjà énumérés avec une garantie à vie, une réparation ou un remplacement gratuit des pièces (une fois par an si nous parlons de batterie et de verre) et un logiciel dépannage, plus remplacement complet du téléphone s’il ne fonctionne pas dans les 48 heures.

Pourquoi Fairphone Easy représente la révolution durable de l’industrie mobile

Comme nous l’ont dit les responsables de Fairphone dans les notes publiées, leurs études de marché confirment une durée de vie moyenne de nos smartphones entre 2 et 3 ans, ce qui pour eux est un cycle de vie très court qui fait pousser les déchets électroniques au-dessus des niveaux acceptables.

En fait, ils expliquent que seulement 15 % des téléphones portables sont recyclés correctement, et que l’empreinte carbone et les émissions de CO2 de l’industrie n’ont fait qu’augmenter et augmenter ces derniers temps. Ils disent également que ces émissions se produisent généralement pour la plupart pendant le processus de production, il est donc idéal de s’assurer que les téléphones mobiles sont aussi modulaires que possible et nous permettent à la fois des réparations simples et des mises à niveau matérielles.

Selon eux, Fairphone Easy encouragerait les utilisateurs à conserver leurs mobiles plus longtemps, en réduisant leur coût à mesure que le temps d’utilisation augmente, en assurant également à tous ses clients une garantie complète tout au long du cycle de vie du produit, en ajoutant des mises à jour logicielles et des réparations de tout composant qui pourrait être endommagé. Ceci est également inclus dans le prix et sans frais supplémentaires.

Son idée est de ralentir ce que l’on appelle l’obsolescence technologique, en proposant une autre façon de consommer la technologie et en évitant l’arrêt rapide que la plupart des fabricants gèrent pour leurs appareils.

Fairphone est également fier de maîtriser mieux que quiconque l’ensemble du cycle de ses smartphones, de la production à la livraison à ses utilisateurs, en via le reconditionnement et le retour à l’économie circulaire ou le remplacement et le recyclage correct des appareils qui arrivent en fin de vie. sa durée de vie utile.

C’est une excellente idée à laquelle beaucoup devraient s’inscrire, et que nous applaudissons d’ici pour inciter d’autres fabricants à réduire leur empreinte carbone avec des mesures de ce type… Et vous, combien paieriez-vous par mois pour toujours utiliser une marque nouvel iPhone ou le meilleur Galaxy S en service chaque année ?

