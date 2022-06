Cette application pratique de notes mobiles est téléchargeable gratuitement aujourd’hui seulement

Les offres sont de retour sur Google Play ! Profitez de cette réduction et obtenez l’une des meilleures applications payantes pour Android, entièrement gratuite.

Aujourd’hui, nous avons trouvé une nouvelle offre intéressante dans le Google Play Store, grâce à laquelle vous pouvez obtenir l’une des meilleures applications de notes que l’on peut trouver dans le Google Play Store, entièrement gratuitement.

Avant de passer en revue les fonctions offertes par cette application, n’oubliez pas que vous avez encore le temps de télécharger gratuitement l’une des applications les plus complètes pour vous mettre en forme depuis chez vous,

« Notes », une application complète pour prendre des notes que vous pouvez télécharger gratuitement pendant quelques heures

Avec plus de 100 000 téléchargements sur Google Play et une note de 4,3 étoiles sur 5, Notes est l’une des applications alternatives les plus populaires à Google Keep et la mieux appréciée par les utilisateurs.

L’application combine une conception intuitive avec un grand nombre de fonctions, allant de la possibilité d’ajouter des pièces jointes, de l’audio ou de créer des listes aux notes, à l’utilisation de widgets, à la gestion des signets ou à l’utilisation de différentes couleurs pour mieux utiliser les notes.

En plus de vous permettre de créer des notes, l’application vous permet également de créer et de gérer des listes de tâches et des rappels. De cette façon, vous vous évitez d’avoir deux applications différentes installées sur votre mobile.

Cette application de notes gratuite au design minimaliste est la meilleure alternative à Google Keep que vous pouvez utiliser

Normalement, l’application est au prix de 4,79 euros, bien qu’il existe une version gratuite avec quelques limitations. pour une durée limitée, il est possible de télécharger gratuitement la version premium la plus complète de l’application.

Rubriques connexes : Applications gratuites