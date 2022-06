C’est la seule marque qui a réussi à se développer en Europe pendant la plus grande baisse du marché en 10 ans

Une fois de plus, realme s’est avéré imparable : c’est la seule marque la plus vendue du Top 5 capable de croître au cours du premier trimestre 2022.

Les ventes de nouveaux smartphones en Europe ont chuté au cours du troisième trimestre de l’année de 12% par rapport à l’année précédente, selon les dernières données reflétées dans le rapport Counterpoint Research. Ce sont les pires chiffres du marché européen depuis près d’une décennie : la dernière fois que si peu de smartphones ont été vendus, c’était au premier trimestre 2013.

La pénurie de composants, les problèmes de production en Chine dus à l’augmentation des cas de COVID-19, l’augmentation des prix et une économie de plus en plus dégradée en raison – entre autres – du conflit entre l’Ukraine et la Russie sont les ingrédients qui ont façonné la recette. de la grande dépression dans laquelle se trouve actuellement le marché européen.

Mais, même à l’intérieur de la catastrophe, il y a des aspects positifs. Et c’est que, bien que pratiquement tous les fabricants d’appareils aient vu leurs ventes de nouveaux modèles diminuer au cours des trois premiers mois de l’année, il y en a un qui est sorti plus fort, se consolidant comme la cinquième marque la plus vendue et en croissance de près de 70% par rapport à l’année précédente.

Realme, la seule marque du top 5 qui a progressé au cours du premier trimestre 2022

La décision de la plupart des constructeurs de se retirer de la Russie, le marché le plus important de toute l’Europe en termes de nombre de ventes, a fortement influencé cette baisse historique. En ce sens, le directeur associé de Counterpoint Research, Jan Stryjak, affirme que Samsung et Apple représentent la moitié des téléphones portables vendus en Russie, mais leurs expéditions combinées en Russie ne représentent que 6% des expéditions totales de smartphones au niveau européen. .

Malgré cela, Samsung conserve la première position sur le marché européen malgré des pertes de 16% par rapport à l’année précédente, réduisant sa part de marché de deux points, à 35%.

Apple suit avec dix points de parts de marché en moins en Europe, bien que ses pertes n’aient pas été aussi notables : celles de Cupertino n’ont perdu que 6 % de leurs ventes par rapport à la période précédente.

Xiaomi semble avoir été l’entreprise la plus touchée, subissant une baisse importante de 36% qui éloigne de plus en plus l’entreprise chinoise d’Apple. Sa part est passée de 19 % au premier trimestre 2021 à 14 % au premier trimestre de cette année.

De son côté, OPPO reste ancré en quatrième position du classement avec une part de marché de 6%, inchangée malgré une baisse de 8%.

Encore une fois, realme est à nouveau la note discordante, ayant réalisé une croissance de 67% par rapport à la même période l’année dernière, atteignant déjà une part de 15% contre 12% qu’il avait atteint au premier trimestre 2021 .

Fait intéressant, Nokia et Google avec leur famille d’appareils Pixel ont également augmenté, à un rythme encore plus rapide que realme, bien que les deux sociétés soient parties d’une base beaucoup plus basse.

Rubriques connexes : Mobiles