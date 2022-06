Microsoft Defender arrive sur Android : vous pouvez désormais télécharger l’antivirus de Microsoft sur votre mobile

Si vous recherchez un antivirus fiable pour votre mobile, Microsoft Defender est probablement la meilleure option que vous pouvez télécharger.

Comme nous l’annoncions il y a des mois, Microsoft prévoyait de lancer son antivirus sur les principales plateformes mobiles, dont Android. Maintenant, la société basée à Redmond a annoncé l’arrivée de Microsoft Defender sur Android, iOS et Windows.

Ce nouvel outil axé sur la cybersécurité offre différentes fonctions, dont la protection antivirus, ainsi que d’autres types de mesures de sécurité disposées dans un panneau facile à comprendre pour les utilisateurs.

Antivirus pour Android, est-ce que ça vaut le coup d’en avoir un sur son mobile ?

Les abonnés Microsoft 365 peuvent désormais télécharger Microsoft Defender

L’application Microsoft Defender se présente sous la forme d’une « suite » d’outils de sécurité, qui, selon Microsoft, centralise certaines des fonctionnalités de protection les plus utiles. Il dispose d’une fonction antivirus et d’une détection de phishing, en plus d’afficher des recommandations et des alertes en temps réel aux utilisateurs pour mieux sécuriser leurs données.

Dans sa version pour Android, il inclut également la possibilité d’analyser les applications installées sur l’appareil à la recherche de virus. En ce sens, de Microsoft, ils prétendent avoir l’intention de continuer à doter l’application de nouvelles fonctions au fil du temps.

Microsoft Defender peut être téléchargé sur iOS, Android, Windows et macOS. Bien que l’application soit téléchargeable gratuitement, seuls les abonnés à un plan individuel ou familial de Microsoft 365 pourront utiliser les fonctionnalités de protection incluses dans l’application.

