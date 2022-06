Le Samsung Galaxy Z Fold4 confirme sur Geekbench qu’il aura le SoC le plus puissant du marché

La base de données Geekbench confirme que le nouveau Galaxy Z Fold4 de Samsung montera le nouveau Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, avec sa technologie innovante de 4 nanomètres de TSMC.

À ce stade, nous savons tous que Samsung va arriver au Unpacked en août sans aucun secret à nous dire, et quoi qu’il fasse, il semble que le géant de Suwon divulgue toujours chacun des appareils bien avant leurs présentations officielles.

Ce ne sera pas différent avec l’arrivée de la quatrième dénomination et de la cinquième itération Galaxy Z, qui ont déjà anticipé leur conception et leur matériel à la fois dans le cas du Galaxy Z Fold4 et du Galaxy Z Flip4, nous laissant également entrevoir que cette occasion sera accompagné de quelques nouvelles Galaxy Watch5 mais pas des Galaxy Buds2 Pro qui attendront le dernier trimestre 2022.

Cet Unpacked se tiendra peut-être le 10 août, bien qu’en attendant, la légion prolifique de leakers autour de Samsung continuera sûrement d’animer l’attente avec de nouveaux détails, de nouvelles images et de nouvelles fuites de qualité toujours plus élevée.

La populaire application Geekbench, chargée de tester synthétiquement les performances de nos smartphones Android, confirme une fois de plus les données d’un smartphone encore inédit comme ce Galaxy Z Fold4 qui arrivera avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

En tout cas, cette fois, il n’y a pas eu de fuite sur Twitter ni de sources anonymes de Weibo, puisque les données que nous vous apportons aujourd’hui concernant le Galaxy Z Fold4 sont fiables à 100%, confirmant sa plate-forme matérielle, puisqu’elle provient directement du bases de données de GeekBench.

Nous ne commenterons pas encore ces scores, puisqu’ils ont évidemment été réalisés avec des béquilles et des prototypes ainsi qu’avec des logiciels de pré-série, mais ce que l’on peut dire sans crainte de se tromper, c’est que Samsung fournira à ses pliages les plus professionnels tous les puissance disponible dans l’industrie, monter le meilleur chipset qui peut être réalisé dans le second semestre du cours.

Nous parlons évidemment du nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, qui augmentera non seulement les performances du Snapdragon 8 Gen 1 mais apportera également la nouvelle technologie 4 nanomètres de TSMC, qui s’est avérée plus puissante et efficace que celui utilisé jusqu’à présent par Samsung lui-même dans ses usines de semi-conducteurs.

De plus, la présence d’une puce mémoire avec 12 Go de RAM, vraisemblablement LPDDR5, est également confirmée, et aussi qu’il s’agit d’une référence fiable du Galaxy Z Fold4, puisque le modèle Samsung SM-F936U est mentionné lorsque le Galaxy Z Fold3 eu avec le code de modèle SM-F926U.

On va rester à l’écoute, car à ce rythme tous les deux ou trois jours on aura de nouvelles fuites !

