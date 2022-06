Ce Samsung Galaxy de milieu de gamme reçoit également la mise à jour Android de juin 2022

Cette mise à jour est déployée sur les Samsung Galaxy M23 sur le continent européen avec la version du micrologiciel M236BXXU1AVF1.

Nous sommes déjà au milieu du mois et Samsung continue de mettre à jour ses terminaux, tant haut de gamme que milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Une bonne preuve en est qu’après avoir su, il y a quelques jours, que le géant coréen avait mis à jour le Galaxy Note 10, voilà que le média spécialisé SamMobile vient de révéler qu’un autre Samsung Galaxy milieu de gamme plus actuel reçoit également la mise à jour Android de Juin 2022. Il s’agit du Samsung Galaxy M23 5G, un smartphone qui a débarqué sur le marché espagnol il y a à peine trois mois.

Le Samsung Galaxy M23 5G reçoit la mise à jour Android de juin

Samsung a déployé la mise à jour Android de juin 2022 sur le Galaxy M23 5G sur le continent européen avec la version de firmware M236BXXU1AVF1.

Cette nouvelle version du logiciel inclut le correctif de sécurité de juin 2002, qui corrige un total de 66 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité et améliore la stabilité globale de l’appareil.

Samsung a lancé le Galaxy M23 5G plus tôt cette année avec la dernière version de la couche de personnalisation de la société coréenne, One UI 4.1, basée sur Android 12, ce qui signifie qu’il devrait encore recevoir au moins deux autres mises à jour du système d’exploitation : Android 13 et Android 14.

Si vous possédez l’un des Samsung Galaxy M23 5G vendus en Europe et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.

