L’une des meilleures applications pour se mettre en forme depuis chez soi est gratuite pour une durée limitée

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir gratuitement l’une des meilleures applications de fitness pour Android.

Si vous cherchiez un moyen d’améliorer votre condition physique depuis chez vous sans avoir à aller au gymnase ou à courir, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous vous offrons l’opportunité d’obtenir l’une des meilleures applications pour vous mettre en forme depuis chez vous gratuitement. disponible sur le Google Play Store.

Il s’agit de l’entraînement à domicile, une application qui compte plus d’un million de téléchargements et un score de 4,7 sur 5 dans l’App Store de Google et que vous pouvez désormais télécharger gratuitement, bien que pour une durée limitée.

La formation à domicile est gratuite pendant une courte période

Home Training est une application de fitness pour Android qui vous offre une grande variété de routines d’entraînement quotidiennes, avec lesquelles vous pouvez travailler tous les groupes musculaires. Ainsi, grâce à cette application et en y consacrant simplement quelques minutes par jour, vous améliorerez votre forme physique sans avoir besoin d’aucun équipement, puisque tous les exercices sont effectués avec votre poids corporel et sont soutenus par des didacticiels vidéo 3D vraiment utiles.

Cette application propose différents programmes d’entraînement en fonction de l’objectif que nous voulons atteindre avec elle et ainsi, vous pouvez trouver des entraînements pour gagner de la masse musculaire, des entraînements pour brûler les graisses et perdre du poids ou des entraînements Hiit, qui sont composés d’exercices de haute intensité.

De plus, Home Training se charge d’enregistrer automatiquement vos séances de fitness afin que vous puissiez garder une trace de tous vos entraînements et vous envoie un rappel le jour où vous devez vous entraîner pour vous motiver à le faire.

9 applis pour faire du sport à la maison : s’entraîner sans aller à la salle de sport !

Mais pas seulement, car en plus des plans d’entraînement, cette application comprend également des plans nutritionnels pour améliorer tes habitudes alimentaires et ainsi, avec des exercices physiques, perdre du poids de manière saine et efficace.

Le prix normal de Home Training est de 1,79 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pourrez le télécharger gratuitement. Cette application est compatible avec n’importe quel appareil avec Android 5.0 ou une version ultérieure et n’inclut aucun type d’achat intégré, ce qui signifie que si vous la téléchargez maintenant, vous pouvez profiter pleinement de l’application sans rien payer.

