vivo X80 Pro 5G: ce sont nos premières impressions sur le nouveau fleuron de la marque chinoise

Nous avons testé le nouveau vivo X80 Pro 5G, et voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Hier, le fabricant chinois vivo a organisé un événement à Berlin au cours duquel il a présenté son nouveau tueur phare, le vivo X80 Pro 5G.

Lors de cet événement, nous avons pu tester le vivo X80 Pro 5G pendant quelques minutes, puis nous allons vous dire quelles ont été nos premières impressions sur le nouveau produit phare de la firme chinoise.

Caractéristiques du Vivo X80 Pro 5G

Vivo X80 Pro 5G Caractéristiques et spécifications techniques Dimensions et poids 164,57 x 75,3 x 9,1 (mm); 219(g) Filtrer 6,78 pouces AMOLED E5 UltraVision Résolution et technologie QHD+ (3 200 x 1 440 pixels) ; 20:9 ; rafraîchir 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8/12 Go LPDDR5x Stockage 256/512 Go UFS 3.1 Système opératif Android 12 avec Origin OS Ocean caméras arrière 50 MP (large) f/1.75, 48 MP (ultra large) f/2.2, 12 MP (portrait) f/1.98, 8 MP (téléobjectif périscope) f/3.4 ; Objectifs Zeiss, revêtement T*, zoom optique 5X, double flash LED Caméra frontale 32 MP (large) f/2.45 Tambours 4 700 mAh (non amovible), charge rapide 80 W, charge sans fil 50 W Les autres 5G, Wifi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, double haut-parleur stéréo, lecteur d’empreintes digitales intégré (ultrason), certification IP68, USB Type C Prix A partir de 1 199 euros

Un design très premium et un écran de grande qualité

La première chose qui ressort du vivo X80 Pro 5G est sa conception, un aspect dans lequel brille son grand module de caméra arrière créé en collaboration avec ZEISS, qui occupe toute la largeur de l’arrière de l’appareil.

Ce module de caméra est en céramique et est protégé par un verre antireflet créé avec la technologie de revêtement ZEISS T*.

La sensation en main est aussi premium que son apparence, car dès le premier instant où vous le prenez en main, vous remarquez sa grande qualité de construction et sa grande ergonomie, car, bien qu’il s’agisse d’un grand terminal, il n’est pas inconfortable à manipuler d’une seule main. main.

L’un des points forts du vivo X80 Pro 5G est son grand écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution WQHD+ de 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement variable de 120 hertz qui nous offre une expérience vraiment fluide, notamment lorsque vous naviguez sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter. En ce sens, il faut souligner que le vivo X80 Pro 5G dispose d’une fonction qui se charge d’ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement de l’écran en fonction de l’utilisation que vous faites du terminal, ce qui vous permet d’améliorer son autonomie.

Enfin, il faut également souligner que ce terminal possède la certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

performances exceptionnelles

Focalisée sur ses performances, la firme chinoise a parié à juste titre sur son nouveau fleuron pour le processeur le plus puissant de Qualcomm à ce jour, le Snapdragon 8 Gen 1, du moins jusqu’aux débuts de son successeur, un Snapdragon 8+ Gen 1, dont nous vous avions déjà parlé récemment. .

Dans la version que nous avons pu tester, ce puissant chipset est accompagné d’une mémoire RAM, de type LPDDR5X, de 12 Go et d’une mémoire interne de 256 Go de type UFS 3.1.

Pendant le temps que nous avons pu tester le vivo X80 Pro 5G, nous n’avons remarqué aucun type de décalage ou de retard lors du déplacement dans les menus du terminal ou lors du multitâche. Un aspect à souligner dans cette section est l’excellent travail que la marque chinoise a fait dans la dernière version de sa couche de personnalisation, Funtouch OS, basée sur Android 12, car elle nous a fourni une expérience utilisateur vraiment satisfaisante.

Des caméras « Pro » qui ne déçoivent pas

Bien que nous n’ayons pas encore pu tester de manière approfondie les caméras du vivo X80 Pro 5G, nous pouvons déjà confirmer qu’elles sont à la hauteur du reste des terminaux haut de gamme de 2022.

Le vivo X80 Pro 5G est équipé d’un module de caméra arrière quadruple composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale de f/1,57, d’un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels avec une ouverture focale de f/2,2 et d’un angle de vue 114º, un capteur portrait de 12 mégapixels avec une ouverture focale f/1.85 et une stabilisation Gimball de 50 millimètres et un capteur macro 8 mégapixels avec une ouverture focale f/3.4, un zoom optique de 5 augmentations et un zoom numérique de grossissement jusqu’à 60x.

Quant à sa caméra selfie, le vivo X80 Pro 5G est équipé d’un capteur de 32 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4.

Après les tests que nous avons pu effectuer avec les appareils photo du vivo X80 Pro 5G, nous pouvons affirmer que ceux-ci ne déçoivent pas, car ils nous permettent de prendre des photos avec une grande qualité et netteté et avec des couleurs très vives et naturelles. À ce stade, nous devons souligner à la fois le mode portrait et le mode nuit, car les deux nous fournissent des résultats vraiment satisfaisants et le mode cinématographique d’enregistrement vidéo avec un effet de flou qui nous permet de faire nos premiers pas en tant que réalisateurs.

Pour que vous puissiez voir les caméras du vivo X80 Pro 5G en action, voici une galerie d’images avec des photos prises avec le nouveau vaisseau amiral vivo.

vivo X80 Pro 5G, premières conclusions

Le vivo X80 Pro 5G est le grand pari de la firme chinoise pour ce 2022 dans le haut de gamme, du moins dans le segment des terminaux non pliables, puisque le vivo X Fold attendu n’a pas encore atterri en Espagne

Mes premières impressions sur le vivo X80 Pro 5G sont vraiment satisfaisantes, car après l’avoir testé, nous pensons que le nouveau produit phare de vivo peut être l’un des grands artistes de la gamme premium de cette année, car il est en mesure de se battre face à face avec le Galaxy S22, le Xiaomi 12 ou le realme GT2.

