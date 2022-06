WhatsApp corrige le bogue ennuyeux des notifications permanentes

Les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp pourront désormais supprimer à nouveau les chats et les conversations, car la notification qui était bloquée est déjà corrigée dans la version 2.22.14.3.

Comme toujours en gardant une trace des amis de WaBetaInfo, nous vous apportons aujourd’hui les dernières nouvelles qui viennent d’arriver sur le service de messagerie le plus populaire au monde, et qui sont déjà disponibles à partir des versions bêta 2.22.14.3 pour toutes les plateformes.

C’est une petite amélioration, même si en fait c’est assez important, car sur les dernières versions non stables de WhatsApp, un bogue plutôt ennuyeux avait été signalé dans le processus de suppression des chats et des conversations, et cela rendait cette tâche pratiquement impossible à réaliser .

Sans surprise, la fonctionnalité de suppression des chats a été maintenue, mais comme le montre la capture d’écran ci-dessous, WhatsApp a montré une notification absolument inutile, qui était gelée à 100% et ne pouvait pas être supprimée, déplacée ou supprimée tant que l’application n’était pas redémarrée ou même l’appareil lui-même. .

Cette notification était donc « permanente », restant bloquée dans le rideau rendant difficile le nettoyage de notre timeline des chats et conversations de groupe déjà obsolètes au sein de WhatsApp.

Heureusement, cette fois, les développeurs de Menlo Park ont ​​été rapides, car moins d’une semaine après avoir été signalé, ce bogue a été corrigé dans une nouvelle version bêta qui est maintenant disponible pour les utilisateurs de test, ce qui permet qu’après l’avoir installé, ils puissent supprimez à nouveau vos chats et nettoyez vos listes de conversations dans WhatsApp sans trop de complications.

