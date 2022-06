Minimum historique pour cette montre spectaculaire : appels 4G, deux écrans et alimentation Snapdragon

On n’a jamais vu la TicWatch Pro 3 aussi bon marché dans sa version LTE, puisqu’Amazon propose une remise de 126 euros qui fait chuter son prix.

Choisir une bonne montre connectée n’a jamais été aussi simple qu’aujourd’hui. Parce que? Car la spectaculaire TicWatch Pro 3 LTE chute à 234 euros sur Amazon. Pour l’obtenir à ce prix, le plus bas depuis son lancement, il suffit de cocher la case « Appliquer un coupon de 126€ » et de l’ajouter au panier. Facile et rapide car, si vous avez Amazon Prime, vous le recevrez chez vous le lendemain.

Grâce à cette remise offerte par Amazon, vous économisez 126 euros en vous procurant une smartwatch haut de gamme. Comme nous le voyons dans son nom, il dispose d’une connectivité LTE, c’est-à-dire que vous pouvez l’utiliser pour passer des appels téléphoniques. De plus, il dispose de deux écrans -chacun avec une utilité différente-, d’un puissant processeur Snapdragon Wear 4100, d’une grande autonomie et de fonctions très variées. Ne manquez pas cette offre, la TicWatch peut revenir à son prix d’origine à tout moment.

Achetez la TicWatch Pro 3 LTE à son prix historique le plus bas

Avec un corps en acier inoxydable et un bracelet en silicone magistralement rembourré en similicuir, le design de la TicWatch Pro 3 LTE offre la résistance et le confort que vous devriez rechercher dans une smartwatch. De plus, il dispose d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière.

L’une des différences de ce modèle par rapport aux autres grandes smartwatches est qu’il équipe deux écrans entre lesquels vous pouvez choisir en fonction de l’utilisation que vous allez lui donner. D’une part, il monte un écran AMOLED de 1,4 pouces avec une résolution de 454 x 454 pixels pour donner à la montre une utilisation normale, avec des images en couleur. En revanche, il s’équipe d’un écran transparent idéal pour économiser la batterie, puisqu’il n’affiche que les informations essentielles.

Activez la case « Appliquer un coupon de 126 € » et ajoutez la montre au panier pour profiter de l’offre.

Le processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100 est celui qui fonctionne à l’intérieur, vous pouvez donc vous attendre à de bonnes performances lors de l’exécution d’applications. Elle est accompagnée de 1 Go de RAM et de Wear OS comme système d’exploitation, vous pouvez donc utiliser des applications telles que Google Maps ou Google Pay, ce dernier pour régler vos achats directement depuis la montre.

Comme nous l’avons mentionné, le modèle proposé dispose d’une connectivité LTE, vous pouvez donc utiliser votre propre numéro de téléphone pour passer des appels 4G. Pour ce faire, la TicWatch Pro 3 LTE est également équipée d’un microphone et d’un haut-parleur. Bien entendu, il conserve également la connectivité Bluetooth pour le connecter à votre smartphone et profiter de fonctions comme l’envoi de notifications ou d’informations météo.

Cette montre connectée sert également à suivre votre activité physique, car elle dispose d’un podomètre et de plusieurs modes sportifs. De plus, il dispose d’un GPS, il enregistrera donc l’itinéraire de vos itinéraires. Le TicWatch Pro 3 LTE se soucie également de votre santé avec des fonctions telles que la surveillance de la fréquence cardiaque ou la surveillance du niveau d’oxygène dans le sang.

Enfin, il faut mentionner que cette montre connectée est équipée d’une batterie de 595 mAh qui lui permet d’offrir environ 3 jours d’autonomie si on l’utilise au maximum. En revanche, si vous recourez à l’économie de batterie avec l’écran transparent, cette autonomie peut aller au-delà d’un mois et demi.

