Photoshop gratuit et sur mobile ? Cela pourrait être une réalité très bientôt

Une version Web gratuite de Photoshop est en route et pourrait ouvrir la porte à l’arrivée de la version complète de Photoshop sur les téléphones mobiles et les tablettes.

L’apparition d’alternatives de plus en plus gratuites ou plus abordables a conduit Adobe à repenser sa gamme d’applications créatives, qui comprend des outils aussi populaires que Adobe Lightroom ou Photoshop.

Ce dernier, en plus d’être le plus populaire de tous, est aussi celui qui a subi le plus de changements ces dernières années. Et tout indique que des changements encore plus importants sont à venir, dont l’arrivée d’une version gratuite de Photoshop pour tous, accessible depuis le web.

Adobe publiera une version Web gratuite de Photoshop pour tout le monde

Comme révélé dans The Verge, depuis quelques jours, Adobe teste déjà la version gratuite de Photoshop au Canada. C’est un service gratuit, mais il nécessite un abonnement à un mode de paiement afin de débloquer certaines fonctions avancées.

Selon Adobe, la majeure partie des fonctionnalités essentielles de Photoshop seront disponibles dans la version gratuite, de sorte que seuls les utilisateurs les plus avancés devront peut-être payer un abonnement.

Aujourd’hui, il existe déjà une version Web de Photoshop avec de nombreuses fonctionnalités de l’application native, bien que son utilisation nécessite un abonnement. Cette version est toujours en version bêta, mais la société a promis de continuer à l’améliorer grâce à de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

L’existence d’une version Web gratuite de Photoshop ouvre la porte à la possibilité de profiter de l’expérience complète de Photoshop à partir de n’importe quel appareil ayant accès à un navigateur, comme un smartphone ou une tablette. Sans aucun doute, cela signifierait une grande révolution dans le panorama des applications de retouche photo destinées aux plateformes mobiles, car bien qu’il existe des alternatives telles qu’Adobe Photoshop Express, ses limitations ne permettent pas de tirer pleinement parti des nouveaux formats d’appareils, comme le pliage ceux.

Quoi qu’il en soit, Adobe n’a pas donné de dates pour l’arrivée de Photosop Web dans sa version gratuite, nous resterons attentifs à toute actualité liée à son lancement.

